15 قتيلا على الأقل في إعصار راغاسا في تايوان وجنوب الصين في حالة تاهب

قضى 15 شخصًا على الأقل في تايوان إثر انهيار سد بعد مرور الإعصار المدمر راغاسا الذي حمل أمطارًا غزيرة ورياحًا عاتية إلى جنوب الصين حيث لا تزال هونغ كونغ في حالة تأهب.ذكرت وسائل الاعلام الرسمية في الصين أن الإعصار بلغ اليابسة في جنوب البلاد.وأدّت الأمطار الغزيرة التي حملها الإعصار راغاسا معه إلى تايوان في فيضان مياه بحيرة تسبب في انهيار جسر غمرت مياهه منازل في هوالين.وقضى 15 شخصًا على الأقل وأصيب 18 آخرون، وفق ما أعلنت السلطات.وقال نائب رئيس إدارة الإطفاء في المقاطعة لي لونغ-شنغ لوكالة فرانس برس إن "في بعض الأماكن، وصل منسوب المياه إلى الطابق الثاني لأحد المنازل وارتفعت الى الطابق الاول في وسط المدينة حيث بدات المياه بالانحسار".وبعد أن افاد جهاز الاطفاء في تايوان بفقدان 152 شخصًا، خفضت تقديرها الى 17، مشيرة الى انها تمكنت من الاتصال بأكثر من 100 مفقود.