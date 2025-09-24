وزير الصحة أطلق الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية

أطلق وزير الصحة ركان ناصر الدين، الحملة الوطنية للتطعيم ضد الانفلونزا الموسمية لعام 2025، وذلك في مستشفى رفيق الحريري الجامعي.



ويأتي هذا الحدث في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الوقاية من الأمراض الموسمية، وحماية الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات، إضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية التطعيم كإجراء أساسي للصحة العامة.