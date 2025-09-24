الأخبار
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
2025-09-24 | 14:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على أنّ "الباقي"الوحيد في لبنان هو الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها"
ولفت في رد على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية، أنّ في طليعة هذه القرارات، قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب.
وقال: "الجيش اللبنانيّ هو "الباقي" إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته".
أخبار لبنان
0
أخبار لبنان
2025-08-10
الجميّل: أي كلام عن التمسك بالسلاح اليوم هدفه الوحيد دوس كرامة الآخرين في لبنان
أخبار لبنان
2025-08-10
الجميّل: أي كلام عن التمسك بالسلاح اليوم هدفه الوحيد دوس كرامة الآخرين في لبنان
0
آخر الأخبار
2025-07-09
وصول رئيس الجمهورية يرافقه وزير الخارجية والمغتربين إلى جمهورية قبرص تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس القبرصي Nikos Christodoulides
آخر الأخبار
2025-07-09
وصول رئيس الجمهورية يرافقه وزير الخارجية والمغتربين إلى جمهورية قبرص تلبيةً لدعوة رسمية من الرئيس القبرصي Nikos Christodoulides
0
آخر الأخبار
2025-07-22
وصول رئيس الجمهورية يرافقه وزير الخارجية والمغتربين إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
آخر الأخبار
2025-07-22
وصول رئيس الجمهورية يرافقه وزير الخارجية والمغتربين إلى مملكة البحرين في زيارة رسمية تلبيةً لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة
0
أخبار لبنان
2025-09-16
وزارة الخارجية والمغتربين تعيّن الصحافي ريشار حرفوش كمستشار لملف اقتراع المغتربين
أخبار لبنان
2025-09-16
وزارة الخارجية والمغتربين تعيّن الصحافي ريشار حرفوش كمستشار لملف اقتراع المغتربين
0
آخر الأخبار
15:22
ماكرون: ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
آخر الأخبار
15:22
ماكرون: ندعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
0
أخبار لبنان
14:44
متحف سجون سوريا: ندين اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عامر مطر
أخبار لبنان
14:44
متحف سجون سوريا: ندين اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عامر مطر
0
أخبار لبنان
13:54
"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها
أخبار لبنان
13:54
"كلنا بيروت": نرفض تأجيل الانتخابات ونخوضها في كل المناطق لتحصين الدولة وسيادتها
0
أخبار لبنان
13:50
الرئيس عون: طلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
13:50
الرئيس عون: طلبت مساعدة الولايات المتحدة لوقف الاعتداءات الاسرائيلية
0
أمن وقضاء
2025-09-23
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
أمن وقضاء
2025-09-23
سلسلة توقيفات نفّذتها مفرزة استقصاء بيروت
0
خبر عاجل
2025-09-20
مسيرة اسرائيلية تستهدف رابيد على طريق الخردلي مرجعيون - جنوب لبنان
خبر عاجل
2025-09-20
مسيرة اسرائيلية تستهدف رابيد على طريق الخردلي مرجعيون - جنوب لبنان
0
آخر الأخبار
2025-08-07
إستهداف سيارة على طريق المصنع - الشام
آخر الأخبار
2025-08-07
إستهداف سيارة على طريق المصنع - الشام
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-21
مقدمة النشرة المسائية 21-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-09-21
مقدمة النشرة المسائية 21-9-2025
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
تقارير نشرة الاخبار
13:46
برنامج AppCloud أم شبح إسرائيل؟ التطبيق المتسلل داخل هواتفكم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
حزمة من السياسات المناخية لمواجهة أزمة وجودية تهدد الاقتصاد والبيئة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
تقارير نشرة الاخبار
13:32
خطة جديدة لوزارة الأشغال لمواجهة تحديات الشتاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
تقارير نشرة الاخبار
13:13
مهرجان الزرارية: ألوان الحياة والصمود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
تقارير نشرة الاخبار
13:10
هكذا يمكن تحويل أرباح الذهب إلى فرصة لدعم المودعين من دون بيعه
0
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
أخبار دولية
13:06
خطة أميركية لإنهاء حرب غزة
0
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
أخبار دولية
13:04
جهود حثيثة بين طواقم المحادثات من سوريا وإسرائيل لخفض التوتر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
تقارير نشرة الاخبار
13:02
الكابتاغون: بيزنس الحدود يتصدع وارقام ال ٢٠٢٥ تَحكي
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
1
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
منوعات
09:30
فضيحة الخيانة في حفل Coldplay تابع... زوج "العشيقة" كان في الحفل نفسه مع حبيبته وهذه التفاصيل
2
حال الطقس
01:21
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
حال الطقس
01:21
طقس خريفي متقلب مع احتمال امطار رعدية...
3
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-9-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 24-9-2025
4
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
خبر عاجل
12:22
ماكرون لـ"العربية": العمل مع أميركا بشأن لبنان وثيق وجيد جدًا وخطة الجيش اللبناني لحصر السلاح تسمح باستعادة سلطة الدولة وعلى إسرائيل الانسحاب من جنوبي لبنان
5
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
خبر عاجل
14:11
ويتكوف: لدينا رغبة في التفاوض مع إيران
6
منوعات
10:22
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)
منوعات
10:22
في مشهد مرعب... جدار مائي هائل يجتاح ردهة فندق في هونغ كونغ بسبب الإعصار العنيف "راغاسا" (فيديو)
7
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:01
مقدمة النشرة المسائية 24-9-2025
8
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
أخبار لبنان
14:00
وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد
