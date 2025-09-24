وزير الخارجية والمغتربين ردًا على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية: الجيش اللبنانيّ هو الباقي إلى الأبد والوحيد

شدد وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي على أنّ "الباقي"الوحيد في لبنان هو الحكومة الشرعية وقراراتها التي لا رجوع عنها"



ولفت في رد على كلام المرشد الأعلى في الجمهورية الإسلامية، أنّ في طليعة هذه القرارات، قرار حصر السلاح وبسط سيادة الدولة على كامل أراضيها الذي اتخذ في جلسة الخامس من آب.



وقال: "الجيش اللبنانيّ هو "الباقي" إلى الأبد والوحيد، والمدافع الأول عن لبنان وشعبه وسيادته".