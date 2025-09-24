متحف سجون سوريا: ندين اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عامر مطر

نشر متحف سجون سوريا بيانًا جاء فيه :

"السلطات السورية أقدمت عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 24 أيلول 2025 بتوقيت دمشق، على اعتقال الصحافي والناشط الحقوقي عامر مطر، المدير المؤسس لمتحف سجون سوريا، وذلك عبر منفذ الجديدة الحدودي. ويأتي هذا الاعتقال بعد أيام قليلة فقط من افتتاح المتحف في مقره بالمتحف الوطني بدمشق، في خطوة تحمل دلالات واضحة على استهداف حرية التعبير وذاكرة الضحايا.



يدين متحف سجون سوريا هذا الاعتقال بأشد العبارات، ويؤكد أن الزميل عامر مطر، وهو معتقل سياسي سابق في سجون نظام الأسد وشاهد رئيسي في محكمة كوبلنز بألمانيا ضد عناصر من أجهزة الأمن الأسدية، يمثل صوتاً لضحايا الاعتقال والتعذيب، ما يجعل اعتقاله فعلاً انتقامياً فاقداً لأي مشروعية. لقد جرى توقيفه بطريقة غير قانونية، تذكّر بممارسات الاعتقال التعسفي التي اتسمت بها حقبة النظام البائد، وهو ما نرفضه رفضاً قاطعاً.



كما جرى منع أعضاء فريق المتحف من الاستفسار عن مكان احتجازه أو الجهة التي تم اقتياده إليها، في ظل تعتيم كامل على مصيره. وإذ نحمل السلطات السورية، ووزارة الداخلية على وجه الخصوص، المسؤولية الكاملة عن سلامة الزميل عامر مطر، فإننا نطالب بالكشف الفوري عن مكان وجوده وأسباب اعتقاله، والإفراج عنه فوراً.



إننا في متحف سجون سوريا نؤكد استمرارنا في الدفاع عن حرية التعبير وحقوق الإنسان في سوريا، ونعتبر اعتقال عامر مطر استهدافاً مباشرا لذاكرة الضحايا ولكل جهد يسعى إلى العدالة والكرامة."

