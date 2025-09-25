الأخبار
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
أخبار لبنان
2025-09-25 | 12:37
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
بعد توافر معلومات لمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائية في قوى الامن الداخلي حول إقدام شخصَين على سرقة سيّارة نوع “مرسيدس” لون أسود من محلّة خلدة، بتاريخ 07- 09- 2025، واستخدامها في عمليّات سرقة احتياليّة طالت المحلّات المعدّة لبيع القهوة المتواجدة على جوانب الطّرقات ضمن محافظة جبل لبنان، تمكّنت الشرطة القضائية من تحديد هويّات المشتبه فيهما، وهما:
ع. ز. (مواليد عام 1997، لبناني)
ح. غ. (مواليد عام 1992، لبناني)
وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، تمّ توقيف الأوّل بكمينٍ محكمٍ في محلّة طريق المطار، والثّاني داخل حديقة عامّة قرب جسر المطار، وجرى ضبط السّيّارة المسروقة.
وبالتّحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عمليّة سرقة سيّارة المرسيدس المذكورة، إضافةً إلى عمليّات سرقة أخرى وتعاطي المخدّرات.
وتمّ تسليم السّيّارة إلى مالكها، وأودع الموقوفان القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما.
وطلب المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي من الذين وقعوا ضحيّة أعمالهما وتعرفوا إليهما، الاتّصال بمكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على أحد الرقمين: 292724-01 – 289000-01 تحويل /109/، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
أخبار لبنان
