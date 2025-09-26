الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
25
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
جعجع: أحداث أمس أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى
أخبار لبنان
2025-09-26 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
جعجع: أحداث أمس أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى
رأى رئيس الحزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "أحداث صخرة الروشة أمس أظهرت أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى، ولم يأخذ عبرًا ودروسًا من المآسي التي أوقع لبنان واللبنانيين فيها."
وقال: "إن الإصبع الذي ارتفع أمس على صخرة الروشة، ارتفع في وجه من؟ فالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لا تعد ولا تحصى، فهل ارتفع هذا الإصبع لمواجهتها؟ أم ارتفع في مواجهة أكثرية سكان بيروت واللبنانيين عمومًا؟ إن ما جرى على صخرة الروشة يشكل نقطة سوداء إضافية في سجل "حزب الله"، إذ في الوقت الذي تعمل أكثرية اللبنانيين، ممثلةً بحكومة الرئيس نواف سلام التي نالت ثقة مجلس النواب مرتين خلال ستة أشهر، على إقناع اللبنانيين أولًا، والعرب ثانيًا، والعالم ثالثًا، بأن لبنان ليس أرضًا سائبة وأن هناك إمكانية فعلية لقيام دولة حقيقية فيه، يصر الحزب على إظهار العكس، لا عبر رد الاعتداءات الإسرائيلية، بل عبر إثبات جديد أمام العالم أجمع أنه لا مكان لدولة فعلية في لبنان. لكن هذا كله لن يمر، إذ إن دولة فعلية بدأت تتشكل في لبنان خلال الأشهر الماضية، ولن يقف شيء في وجه اكتمال قيامها."
وأضاف: "لقد حاول الرئيس نواف سلام، قبل أحداث الأمس، تفادي ما حصل، ومنع تكريس الانطباع لدى اللبنانيين والخارج بأن الدولة غائبة. فأصدر التعاميم اللازمة، والتزمت الإدارات المدنية المعنية، وبالأخص محافظ بيروت، حيث استدعي منظمو التجمع وأعطي لهم ترخيص قانوني وفق ما تقتضيه أوضاع بيروت ولبنان. إلا أن "حزب الله" ضرب عرض الحائط بالضوابط المحددة في هذا الترخيص. والأسوأ من ذلك أن الأجهزة الأمنية، أمس، تصرفت وكأن لا علاقة لها بالقوانين ولا بتطبيقها، وكأنها مجرد عابر سبيل لا ناقة لها ولا جمل بما يحدث."
وحيا "رئيس الحكومة على مساعيه المستمرة لقيام الدولة المنشودة، ونتمنى عليه أن يواصل جهوده التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف، آخذين في الاعتبار أن التاريخ يتقدّم دائمًا إلى الأمام ولا يعود إلى الوراء."
ورأى أن "المطلوب الآن من الأجهزة الأمنية والقضائية استدعاء المسؤولين قانونًا عن الترخيص المعطى للتجمع والتحقيق معهم لتبيان من يقف وراء خرق شروط الترخيص، سواء لناحية المشاركين غير المصرح بهم، أو لناحية قطع الطرقات، أو لناحية إضاءة صخرة الروشة بشعارات وصور حزبية. كما أن المطلوب من الوزراء الأمنيين المعنيين إجراء التحقيقات الداخلية اللازمة كل في وزارته، لتحديد المسؤوليات وسد الثغرات."
وقال: "إن الشعب اللبناني يتوق منذ زمن إلى قيام دولة القانون، ولقد بدأت هذه الدولة بالفعل، ولذلك، نحن كقوات لبنانية، ومع كل المخلصين في هذا البلد، لن نتهاون أبدًا مع أي محاولة لعرقلة قيام دولة القانون. وعليه، فإن اللبنانيين جميعًا مدعوون اليوم للوقوف خلف حكومتهم ورئيسها في سعيهم الدؤوب لقيام الدولة المنشودة."
أخبار لبنان
أحداث
"حزب
الله"
يتعلم
شيئًا
التالي
رئيس الحكومة إستقبل وزراء ونوابًا في دارته في قريطم
مداهمات في دار الواسعة... ومقتل مطلوب في العملية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
صحف اليوم
2025-09-23
جعجع لـ"الشرق الاوسط": حزب الله يعرقل قيام الدولة
صحف اليوم
2025-09-23
جعجع لـ"الشرق الاوسط": حزب الله يعرقل قيام الدولة
0
أمن وقضاء
2025-09-15
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
أمن وقضاء
2025-09-15
أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية
0
صحف اليوم
2025-07-29
جعجع لـ«الشرق الأوسط»: سلاح «حزب الله» لم يعد يخيف إسرائيل
صحف اليوم
2025-07-29
جعجع لـ«الشرق الأوسط»: سلاح «حزب الله» لم يعد يخيف إسرائيل
0
آخر الأخبار
2025-08-09
جبيلي للـLBCI: في السنوات السابقة كل زعزعة للسلم الاهلي كان "حزب الله" خلفها
آخر الأخبار
2025-08-09
جبيلي للـLBCI: في السنوات السابقة كل زعزعة للسلم الاهلي كان "حزب الله" خلفها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
مرقص زار الرئيس بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام
أخبار لبنان
07:59
مرقص زار الرئيس بري منوّهاً بجهود لجنة الإدارة والعدل ورئيسها لاقرار مشروع قانون الإعلام
0
أخبار لبنان
07:57
شيخ العقل اتصل برئيس الحكومة: لتدارك الأزمات بحكمة وحفظ هيبة الدولة
أخبار لبنان
07:57
شيخ العقل اتصل برئيس الحكومة: لتدارك الأزمات بحكمة وحفظ هيبة الدولة
0
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
0
أخبار لبنان
07:52
مؤتمر صحافي لغرف التجارة والزراعة: لبنان يشارك في معرض "Fruit Attraction 2025" بمدريد للترويج للمنتجات الزراعية
أخبار لبنان
07:52
مؤتمر صحافي لغرف التجارة والزراعة: لبنان يشارك في معرض "Fruit Attraction 2025" بمدريد للترويج للمنتجات الزراعية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-09-25
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن أكثر من 170 غارة على أهداف في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
آخر الأخبار
2025-09-25
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو شن أكثر من 170 غارة على أهداف في مختلف أنحاء قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية
0
آخر الأخبار
2025-08-31
نتنياهو: أقول لمن يسعون لإسقاط الحكومة إن هذا لن يحدث
آخر الأخبار
2025-08-31
نتنياهو: أقول لمن يسعون لإسقاط الحكومة إن هذا لن يحدث
0
آخر الأخبار
2025-09-25
محكمة فرنسية تقضي ببراءة ساركوزي من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الإنتخابية بأموال من ليبيا
آخر الأخبار
2025-09-25
محكمة فرنسية تقضي ببراءة ساركوزي من تهم أخرى موجهة إليه في قضية تمويل حملته الإنتخابية بأموال من ليبيا
0
أخبار دولية
2025-08-16
قادة أوروبيون: موسكو لا يمكن أن تتمتع بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو الناتو
أخبار دولية
2025-08-16
قادة أوروبيون: موسكو لا يمكن أن تتمتع بحق النقض بشأن انضمام أوكرانيا للاتحاد الأوروبي أو الناتو
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
أخبار لبنان
07:55
تداعيات إضاءة صخرة الروشة تتفاعل... واجتماعٍ وزاري تشاوري في السرايا
0
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
تقارير نشرة الاخبار
06:39
مصلحة سكك الحديد أطلقت التطبيق المتطور للجداول الزمنية والمسارات للنقل المشترك
0
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
أخبار دولية
03:00
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
تقارير نشرة الاخبار
14:10
هذا ما يحصل عندما تنشرون صور أطفالكم...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
14:06
أفريقيا… القارة التي صغّرتها أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
تقارير نشرة الاخبار
14:01
مهلة أصحاب المولّدات للتقيّد بالشروط التي وضعتها وزارة الإقتصاد والتجارة انتهت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
تقارير نشرة الاخبار
13:56
قصة الـ16.5 مليار دولار الضائعة… والمودعون يدفعون الثمن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
تقارير نشرة الاخبار
13:50
ما قبل الوقوف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة... نتنياهو يوضح موقفه من ملفين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
تقارير نشرة الاخبار
13:48
انتخابات أم تمديد؟ كلن يعني كلن بالعلن شي...وبالسرّ شي تاني
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
آخر الأخبار
13:02
الرئيس سلام: ما حصل في الروشة مخالفة ولتوقيف الفاعلين وإحالتهم على التحقيق
2
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:15
جدول جديد لأسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
أخبار دولية
02:00
مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...
4
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
خبر عاجل
14:13
المركزية: النيابة العامة التمييزية طلبت من الأجهزة الأمنية استدعاء المتورطين في إضاءة صخرة الروشة بشكل مخالف
5
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
خبر عاجل
15:28
معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي
6
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
اقتصاد
02:56
رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت
7
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
أخبار لبنان
10:45
وزارة الاشغال باشرت تنفيذ أعمال تخطيط الطرق على الأوتوستراد الساحلي بين المدفون ونهر إبراهيم ليلًا
8
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
خبر عاجل
09:40
وزير الدفاع الإسرائيليّ: طائرات حربية هاجمت معسكرات ومنها معسكر القيادة العامة للحوثيين وقضت على عشرات من العناصر
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More