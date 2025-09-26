الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
حفلات فنية
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

جعجع: أحداث أمس اظهرت أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى

أخبار لبنان
2025-09-26 | 07:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جعجع: أحداث أمس اظهرت أن &quot;حزب الله&quot; لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جعجع: أحداث أمس اظهرت أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى

رأى رئيس الحزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن "أحداث صخرة الروشة أمس أظهرت أن "حزب الله" لم يتعلم شيئًا من كل ما جرى، ولم يأخذ عبرًا ودروسًا من المآسي التي أوقع لبنان واللبنانيين فيها."

وقال: "إن الإصبع الذي ارتفع أمس على صخرة الروشة، ارتفع في وجه من؟ فالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لا تعد ولا تحصى، فهل ارتفع هذا الإصبع لمواجهتها؟ أم ارتفع في مواجهة أكثرية سكان بيروت واللبنانيين عمومًا؟ إن ما جرى على صخرة الروشة يشكل نقطة سوداء إضافية في سجل "حزب الله"، إذ في الوقت الذي تعمل أكثرية اللبنانيين، ممثلةً بحكومة الرئيس نواف سلام التي نالت ثقة مجلس النواب مرتين خلال ستة أشهر، على إقناع اللبنانيين أولًا، والعرب ثانيًا، والعالم ثالثًا، بأن لبنان ليس أرضًا سائبة وأن هناك إمكانية فعلية لقيام دولة حقيقية فيه، يصر الحزب على إظهار العكس، لا عبر رد الاعتداءات الإسرائيلية، بل عبر إثبات جديد أمام العالم أجمع أنه لا مكان لدولة فعلية في لبنان. لكن هذا كله لن يمر، إذ إن دولة فعلية بدأت تتشكل في لبنان خلال الأشهر الماضية، ولن يقف شيء في وجه اكتمال قيامها."

وأضاف: "لقد حاول الرئيس نواف سلام، قبل أحداث الأمس، تفادي ما حصل، ومنع تكريس الانطباع لدى اللبنانيين والخارج بأن الدولة غائبة. فأصدر التعاميم اللازمة، والتزمت الإدارات المدنية المعنية، وبالأخص محافظ بيروت، حيث استدعي منظمو التجمع وأعطي لهم ترخيص قانوني وفق ما تقتضيه أوضاع بيروت ولبنان. إلا أن "حزب الله" ضرب عرض الحائط بالضوابط المحددة في هذا الترخيص. والأسوأ من ذلك أن الأجهزة الأمنية، أمس، تصرفت وكأن لا علاقة لها بالقوانين ولا بتطبيقها، وكأنها مجرد عابر سبيل لا ناقة لها ولا جمل بما يحدث."

وحيا "رئيس الحكومة على مساعيه المستمرة لقيام الدولة المنشودة، ونتمنى عليه أن يواصل جهوده التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف، آخذين في الاعتبار أن التاريخ يتقدّم دائمًا إلى الأمام ولا يعود إلى الوراء."

ورأى أن "المطلوب الآن من الأجهزة الأمنية والقضائية استدعاء المسؤولين قانونًا عن الترخيص المعطى للتجمع والتحقيق معهم لتبيان من يقف وراء خرق شروط الترخيص، سواء لناحية المشاركين غير المصرح بهم، أو لناحية قطع الطرقات، أو لناحية إضاءة صخرة الروشة بشعارات وصور حزبية. كما أن المطلوب من الوزراء الأمنيين المعنيين إجراء التحقيقات الداخلية اللازمة كل في وزارته، لتحديد المسؤوليات وسد الثغرات."

وقال: "إن الشعب اللبناني يتوق منذ زمن إلى قيام دولة القانون، ولقد بدأت هذه الدولة بالفعل، ولذلك، نحن كقوات لبنانية، ومع كل المخلصين في هذا البلد، لن نتهاون أبدًا مع أي محاولة لعرقلة قيام دولة القانون. وعليه، فإن اللبنانيين جميعًا مدعوون اليوم للوقوف خلف حكومتهم ورئيسها في سعيهم الدؤوب لقيام الدولة المنشودة."

أخبار لبنان

أحداث

اظهرت

"حزب

الله"

يتعلم

شيئًا

LBCI التالي
رئيس الحكومة إستقبل وزراء ونوابًا في دارته في قريطم
مداهمات في دار الواسعة... ومقتل مطلوب في العملية
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-09-23

جعجع لـ"الشرق الاوسط": حزب الله يعرقل قيام الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-18

جعجع: تكرار الاعتداءات على قوات "اليونيفيل" يظهر عدم جدية القوى الأمنية في القيام بواجباتها

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-15

أدرعي: قضينا أمس على عنصر في "حزب الله" في النبطية

LBCI
صحف اليوم
2025-07-29

جعجع لـ«الشرق الأوسط»: سلاح «حزب الله» لم يعد يخيف إسرائيل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:31

افرام: شكرت الرئيس سلام على موقفه الوطنيّ

LBCI
أخبار لبنان
14:25

فياض: السلطة مطالبة بالمزيد من المسؤولية والرشد في إدارتها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"

LBCI
أمن وقضاء
14:03

مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مطلوبَين للقضاء وتضبط سيارة مسروقة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:00

مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...

LBCI
أمن وقضاء
13:04

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير

LBCI
آخر الأخبار
2025-08-21

طقس نهاية الأسبوع... هذه تفاصيله

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

سجين في سجن رومية: "سامحوني… ونلت شهادتين باللغتين العربية والإنجليزية"

LBCI
أخبار دولية
13:22

تشريعات لانطلاق أول بنك بيتكوين في العالم... ولبنان يمتلك كل المقومات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

انتخابات أم تمديد؟ مَخرجَان وإلا...

LBCI
أخبار دولية
13:12

واشنطن بين ويتكوف وديرمر: مباحثات شاقة قبل لقاء ترامب – نتنياهو

LBCI
أخبار دولية
13:09

الخزانة مرتاحة لتدابير الحد من تبييض الأموال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:06

صخرة الروشة تُشعل جدلاً حكومياً… والقرار بيد القضاء

LBCI
أمن وقضاء
13:04

الجيش يطيح بـ"السبع والرقم الصعب" في بعلبك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:03

سلام vs حزب الله عند الروشة في انتظار الشوط الاخير

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:45

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-09-2025

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:15

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
02:00

مكافأة أميركية ضخمة مقابل معلومات عن محمد حدوان وعلي الشاعر...

LBCI
أخبار لبنان
08:23

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

LBCI
خبر عاجل
15:28

معلومات للـLBCI: الرئيس سلام الغى جميع مواعيده غدا في السراي الحكومي

LBCI
اقتصاد
02:56

رقم قياسي عالمي جديد لمرفأ بيروت

LBCI
خبر عاجل
06:06

منسى: كرامة عسكريي الجيش تأبى نكران الجميل وترفض تحميل حماة الشرعية تبعات الشارع

LBCI
أخبار لبنان
08:56

عمليات دهم للجيش في منطقة دار الواسعة – بعلبك... ومقتل أحد أخطر المطلوبين

LBCI
خبر عاجل
08:23

نجل نصر الله لرويترز: انفجار أجهزة البيجر أغضبت والدي واخر لقاء معه كان قبل 3 أشهر من استشهاده والعائلة تلقت النبأ من خلال نشرات الأخبار وعن موضوع تسليم السلاح أقول "لا بأوهامكم ولا بأحلامكم"

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More