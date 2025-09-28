الرئيس عون: المديرية العامة لأمن الدولة أثبتت فعالية وقدرة على تطبيق القوانين

هنأ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون المديرية العامة لأمن الدولة، قيادة وضباطاً وأفراداً، بالعيد الأربعين لإنشائها، منوها بالدور الذي تقوم به في اطار تنفيذ المهام الموكلة اليها استناداً إلى القوانين المرعية الاجراء.وقال رئيس الجمهورية: "ان التطور البارز الذي سُجل في أداء أمن الدولة يعود إلى حرص قيادتها على أن تكون هذه المؤسسة الأمنية، مثل شقيقاتها القوى الأمنية الأخرى، العين الساهرة على أمن اللبنانيين وسلامتهم من جهة، وعلى حماية مصالحهم من جهة ثانية، ولاسيما في الادارات والمؤسسات العامة من خلال مكافحة الفساد والقضاء على الرشوة ومنع التلاعب بحقوقهم أو ابتزازهم لانجاز معاملاتهم".وأشار الى أن المديرية العامة لأمن الدولة أثبتت فعالية وقدرة على تطبيق القوانين من دون تمييز أو محاباة. وقال: "يقيني أن الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الإنجازات في عمل أمن الدولة حتى تصبح الادارات اللبنانية في خدمة اللبنانيين وليس العكس".