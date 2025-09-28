وزير الزراعة يبحث مع بسام طليس التحضيرات لإطلاق الخطة الوطنية لزراعة القنب

استقبل وزير الزراعة نزار هاني في مكتبه، رئيس جمعية "إرشاد" للتدريب والإنماء البلدي والاختياري والمسؤول المركزي للشؤون البلدية والاختيارية في حركة "أمل" بسام طليس، في حضور رئيس الهيئة الناظمة لزراعة القنب داني فاضل.



وشكل اللقاء، الذي يأتي في إطار التحضير لإطلاق الخطة الوطنية لتشريع وتنظيم زراعة القنب في لبنان، مناسبة لتأكيد الدور الريادي لوزارة الزراعة في قيادة هذا الملف الوطني الحيوي، وعلى أهمية التعاون الوثيق بين مختلف الشركاء لضمان نجاحه.



وتم الاتفاق على تنظيم لقاء موسع في أواخر تشرين الأول المقبل، يضم البلديات والهيئات الرسمية والفاعليات الأهلية والزراعية، إلى جانب مختلف الشركاء المعنيين، بهدف تعزيز الوعي العام بالمشروع وترسيخ الشراكة الوطنية، تمهيدًا للانطلاق بتنفيذ الخطة وتحويل هذا القطاع إلى رافعة اقتصادية وتنموية مستدامة.



وأكد هاني أن وزارة الزراعة ستضع الأطر التشريعية والتنظيمية الكفيلة بإنجاح المشروع، مشددا على أن المسار يتطلب تعاوناً شاملاً بين الدولة والمجتمع لتحقيق الأهداف المرجوة على المستويين الاقتصادي والإنمائي.