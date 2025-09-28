🚨 فجر اليوم الساعة ٥:٠٠
مأساة جديدة على طرقات لبنان…
دراجة نارية بقيادة شاب وخلفه فتاة كانت سائرة بعكس وجهة السير من الحايك بإتجاه الصالومي، فاصطدمت بسيارة مرسيدس آتية بالاتجاه الصحيح.
💔 الشاب قضى على الفور
🚑 الفتاة نُقلت إلى مستشفى الحايك بحالة حرجة pic.twitter.com/NulceE5wuh
— YASA for Road Safety www.yasa.org (@yasalebanon) September 28, 2025
🚨 فجر اليوم الساعة ٥:٠٠
مأساة جديدة على طرقات لبنان…
دراجة نارية بقيادة شاب وخلفه فتاة كانت سائرة بعكس وجهة السير من الحايك بإتجاه الصالومي، فاصطدمت بسيارة مرسيدس آتية بالاتجاه الصحيح.
💔 الشاب قضى على الفور
🚑 الفتاة نُقلت إلى مستشفى الحايك بحالة حرجة pic.twitter.com/NulceE5wuh