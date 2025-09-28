مأساة جديدة على طرقات لبنان...

كتبت جمعية اليازا عبر حسابها على منصة "إكس": "فجر اليوم الساعة ٥:٠٠، مأساة جديدة على طرقات لبنان… دراجة نارية بقيادة شاب وخلفه فتاة كانت تسير بعكس وجهة السير من الحايك بإتجاه الصالومي، فاصطدمت بسيارة مرسيدس آتية بالاتجاه الصحيح".



وأعلنت أن الشاب قضى على الفور، فيما نُقلت الفتاة إلى مستشفى الحايك بحالة حرجة.