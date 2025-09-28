السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد

توجهت السفيرة الأميركية لدى بيروت ليزا جونسون برسالة إلى الشعب اللبناني مع انتهاء مهمتها في لبنان.



وقالت جونسون: "مع نهاية مهمتي كسفيرة للولايات المتحدة الأميركية في لبنان، أود أن أعبر عن امتناني العميق للشعب اللبناني على ما أبديتموه من دفء وكرم ضيافة وعزيمة راسخة. لقد كانت خدمتي في لبنان، هذا البلد الجميل القريب إلى قلبي، من أبرز محطات مسيرتي المهنية. وآمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها لبنان، وأن تحققوا المستقبل المستقر والآمن والسلمي والمزدهر الذي تستحقونه بحق".