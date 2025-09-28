حسين الحاج حسن: السلاح باق!

أكد رئيس "تكتل بعلبك الهرمل" النائب حسين الحاج حسن أن "السلاح باق وألا نزع ولا تسليم للسلاح".



وقال خلال حفل أقيم في باحة مقام السيدة خولة في بعلبك، لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الأمين العام السابق لحزب الله السيد حسن نصرالله: "رغم كل الحملات على المقاومة وسلاحها من الخارج والداخل، الجواب السلاح باق، لا نزع ولا تسليم للسلاح".



وأضاف الحاج حسن: "اذهبوا الى المشكلة الحقيقية وهي العدو الصهيوني وعدوانه، والمستكبر الأميركي ومشاريعه، هناك تكمن المشكلة. وبعد كلام توم براك انتقل بكم من مرحلة الخداع والتضليل والنفاق الى مرحلة الصراحة والوضوح، وكشف كل الأهداف الأميركية والاسرائيلية، من بقاء في النقاط الخمس، إلى السلام الوهمي، إلى إلغاء حدود سايكس-بيكو، أي التلاعب بخرائط دول المنطقة، إلى التهديد بالذراع الإسرائيلية، حيث قال: إسرائيل تريد أن تذهب حيث تشاء ومتى تشاء وكيفما تشاء، إلى الإعلان بصراحة أن أي مساعدة تأتي من الولايات المتحدة هي من أجل أن نتقاتل فيما بيننا، وأي سلاح يأتي من الولايات المتحدة ليس له وظيفة مواجهة العدو".



وتابع: "لا تصدقوا خداع الأميركي، ولا تنجروا إلى أوهامه، هناك تبنٍ أميركي لمصالح ومخططات الكيان الإسرائيلي، فقبل عام ونصف قال الرئيس دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية: مساحة إسرائيل صغيرة وتحتاج إلى أراضٍ إضافية".



وأكد أن "الخطر الحقيقي يكمن فيما أعلنه بنيامين نتنياهو عن أطماع العدو الصهيوني بالتوسع لإقامة ما يسمى بإسرائيل الكبرى، وهذا المشروع الاستعماري بقيادة ورعاية الإدارة الأميركية"، قائلا: "لذا يجب أن تكون المواجهة ليس بين بعضنا البعض، ولا في التلهي بالزواريب الضيقة والقضايا الصغيرة والصغيرة جدا، بل في مواجهة الخطر الحقيقي الذي يتهدد القضية الفلسطينية والأمة جمعاء".