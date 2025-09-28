عودة: اللبنانيون مدعوون للعيش معا في رعاية دولة قوية وعادلة

شدد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة أن اللبنانيين مدعوون للعيش معا في رعاية دولة قوية وعادلة.



وقال في عظة قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس: "نحن مدعوون أن نثبت في حب وطننا وأن نعمل من أجل خلاصه، محترمين دستوره وصائنين هيبته وسلطته ومكانته، غير متعدين على قراراته أو خارجين على قوانينه أو محملينه وزر أخطائنا. اللبنانيون مدعوون للعيش معا في رعاية دولة قوية وعادلة، ضمن الإحترام المتبادل وقبول الآخر وعدم السخرية منه أو استفزازه أو كيل الشتائم له. كما أنهم مدعوون إلى أن يكونوا لبنانيين قبل أن يكونوا من هذه الطائفة أو تلك، وأن يبتعدوا عن التعصب والتطرف والتبعية والتحريض والتشبث بالرأي. ومهما قست الظروف واسودت الآفاق، إن ثبتنا على الأمانة لوطننا والرجاء بالرب، ووضعنا ثقتنا به، لا بد من أن يمد يده لانتشالنا من الغرق، أو دعوتنا إلى القيام بما يراه مناسبا لنا".



