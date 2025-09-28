الراعي: الجنوب هو نبض قلب لبنان

في زيارة ثانية بعد الحرب، حطّ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي رحاله في جنوب لبنان، حيث زار بلدتي الجرمق والعيشيّة.ويرافق البطريرك الراعي المطران حنا علوان والمطران الياس نصار، وراعي أبرشية صور المطران شربل عبدالله.البطريرك اكد ان الجنوب هو نبض قلب لبنان، واضاف: "الجنوب بخير، لبنان كله بخير".