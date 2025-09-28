تدابير سير بمناسبة انعقاد جلسة لمجلس النوّاب الاثنين

ستعقد جلسة لمجلس النوّاب في المجلس النيابي، في إطار درس مشاريع واقتراحات قوانين وإقرارها، وذلك الساعة 11.00 من تاريخ 29-9-2025.لذلك، سيتمّ إقفال شارع المصارف وإخلاؤه من السيّارات اعتبارًا من الساعة 7.00 من التاريخ المذكور وطيلة انعقاد الجلسة.وتطلب المديريّة العامّة لقوى الامن الداخلي من المواطنين أخذ العلم والتّقيّد بالتدابير المتّخذة في المكان، تسهيلًا للمرور ومنعًا للازدحام.