الراعي من كوكبا: نصلي لانسحاب إسرائيل لكي يعود الناس إلى بيوتهم

أكد البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال كلمته في كنيسة مار إلياس في كوكبا، أن الجنوب قلب لبنان وليس على أطرافه.



وقال: "نصلي لانسحاب إسرائيل، لكي يعود الناس إلى بيوتهم، ونعود الى العيش المشترك".



ومن كوكبا، انتقل الراعي الى ابل السقي، هناك كان في استقباله جمع من الأهالي من مختلف انتماءات أهالي البلدة، التي رحبت بحرارة بالضيف.