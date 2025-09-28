الراعي من العدوسية: لا سلام ولا استقرار في لبنان من دون الجنوب

اختتم البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي جولته الجنوبية بزيارة إلى بلدة العدوسية – قضاء صيدا.



وعبر الراعي عن سروره بما لمسه خلال جولته الجنوبية من "صمود الأهالي وتعلقهم بأرضهم"، وقال: "لا سلام في لبنان من دون الجنوب، ولا استقرار في لبنان من دون الجنوب".



ودعا الدولة بكامل أجهزتها، لا سيما الرؤساء الثلاثة جوزاف عون، نبيه بري ونواف سلام إلى "الإسراع في عملية الإعمار وإعادة الحياة إلى طبيعتها في الجنوب".

