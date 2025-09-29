الأخبار
الصادق: رمي الكرة في ملعب الحكومة هدفه تأجيل الإنتخابات
أخبار لبنان
2025-09-29 | 06:06
الصادق: رمي الكرة في ملعب الحكومة هدفه تأجيل الإنتخابات
شدد النائب وضاح الصادق من مجلس النواب على أنه "علينا كنواب أن نجتمع ونبحث كيفية تطبيق القانون،" مشيرًا إلى أن "هناك مصلحة سياسية بتأجيل الإنتخابات النيابية."
قوال إن "رمي الكرة في ملعب الحكومة هدفه تأجيل الإنتخابات، ولا يجب القبول بإعطائها صلاحيات مجلس النواب."
