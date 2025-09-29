الأخبار
LBCI
LBCI

الجميّل: الجلسة اليوم ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب وسنصوّت ضد أي تمديد للمجلس

أخبار لبنان
2025-09-29 | 06:04
مشاهدات عالية
الجميّل: الجلسة اليوم ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب وسنصوّت ضد أي تمديد للمجلس
3min
الجميّل: الجلسة اليوم ضربة قاضية وإقصاء مقصود للاغتراب وسنصوّت ضد أي تمديد للمجلس

أعلن رئيس حزب الكتائب سامي الجميل أن "الخوف اليوم من الذهاب الى تأجيل الانتخابات النيابية أو الى اجراء الإنتخابات من دون اعطاء حق التصويت للمغتربين لا للـ6 النواب ولا الـ128".

وقال الجميل بعد انسحاب كتلة الكتائب من الجلسة التشريعية بسبب عدم مناقشة الاقتراح المعجل المكرر المتعلق بقانون الانتخابات النيابية: "نحن على بعد أسابيع عدة من إقفال باب التسجيل بالنسبة للمغتربين وكانت هناك لجنة فرعية لم تأت بأي نتيجة في هذا الخصوص كما كانت جلسة لمجلس الوزراء أكدت ان القانون الحالي غير قابل للتطبيق لذلك على المجلس أن يشرح كيفية تطبيق انتخاب المغتربين خصوصا ان أكثرية المجلس مع أن يصوّت الاغتراب للـ128 نائبا".

وأضاف: "من المفترض أن يشرح المجلس كيفية التصويت للنواب الـ6 أو يعدّل المادة وهذا لم يحصل وأصررنا على طرح الموضوع ولكن كان رفض لحسم الموضوع وطلبنا من رئيس مجلس النواب نبيه بري ان يعطي الكلام لوزير الداخلية ورئيس الحكومة ليقولا أن لا قدرة على تطبيق القانون الحالي".

واعتبر أن "الجلسة ضربة قاضية واقصاء مقصود للاغتراب بمجرد اننا لم نبحث الموضوع ولا نحاول ايجاد حل للتصويت سواء للـ6 أو للـ128، قائلا: "موقفنا واضح أن انتخاب الـ6 عزل للاغتراب اما اشراكهم فيؤدي الى أن يصوّت المغتربون بشكل مؤثر على الحياة السياسية".

وأضاف: "تعبيرًا منا عن اعتراضنا وتأكيدا لأهمية هذا البند وخطورة ما يحصل اليوم إن كان على العملية الديمقراطية او حق المغتربين بالتصويت انسحبنا من الجلسة وأكدنا ان كل ما هو خارج هذا الموضوع هو ثانوي وسنرى كيفية تطور الأمور ونتخذ القرار. والكتائب الكتلة الوحيدة التي اعترضت على القانون الحالي عندما صوّت الجميع عليه".

وأضاف: "العملية الديمقراطية تقول إن هناك اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل قانون الانتخابات ونحن ندعمه وحتما من المفترض ان يطرح على الجلسة العامة ونقبل بالنتيجة أيا كانت اما الا يطرح الموضوع من اساسه فلا أفهم السبب لذلك. والمغتربون لا يعرفون اليوم ان كانوا سيصوّتون، وما يحصل خطير ونتمنى التراجع عنه وان تكون جلسة بأسرع وقت لحسم الموضوع ولا شيء أهم من هذا الموضوع".

وتابع: "سنصوت ضد أي تمديد للمجلس أو أي عملية تأجيل للانتخابات ونحن مع اجرائها بموعدها وفق القانون الذي اعتمد في الدورة الأخيرة".

وفي مستهل الجلسة التشريعية، طالب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بمناقشة انتخاب المغتربين في الجلسة. وقال: "نحن على بُعد أسابيع من إقفال باب التسجيل والناس لا تعرف على أيّ أساس ستنتخب".
 
وشدّد على مناقشة موضوع السلاح في مجلس النواب لأنّه "موضوع سيادي ويمسّ استقرار الدولة".

وتوجّه النائب الجميّل لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، بالقول: "دولة الرئيس، وزير الداخلية هنا، فليقل لنا إن كان بإمكانه إجراء الانتخابات وفق القانون الحالي".

ليردّ وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ويقول: "لأ ما فيّي". فقال الجميّل: "شفت دولة الرئيس، عم يقول لأ ما فيه".

من جهة أخرى، ردّ برّي على الجميّل قائلاً: "حاج تفكروا بتجاوز القانون الحالي"، ليُجيبه الجميّل: "ما عاد بدنا التّصويت لـ ١٢٨ نائبا، بدنا الـ ٦، فيهن يطبّقوه للقانون؟".

أخبار لبنان

سامي الجميل

الانتخابات النيابية

مغتربين

مقالات ذات صلة

LBCI
آخر الأخبار
05:20

النائب سامي الجميل: نعتبر هذه الجلسة ضربة قاضية وإقصاءً مقصودًا للإغتراب وموقفنا واضح بأن انتخاب الـ6 عزل للإغتراب

LBCI
خبر عاجل
05:16

النائب سامي الجميل: نعتبر هذه الجلسة ضربة قاضية وإقصاءً مقصودًا للإغتراب وموقفنا واضح بأن عملية الـ6 أصوات عملية نفي للإغتراب

LBCI
خبر عاجل
05:22

سامي الجميل: سنصوت ضد اي تمديد للمجلس او اي عملية تأجيل للانتخابات ونحن مع اجرائها بموعدها وفق القانون الذي اعتمد في الدورة الاخيرة

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-28

كلمة لبنان خلال جلسة مجلس الأمن لتبني مشروع قرار تمديد ولاية اليونيفيل

LBCI
آخر الأخبار
10:09

الهيئة الاتهامية في جبل لبنان: الموافقة على تخلية سبيل الخوري

LBCI
أخبار لبنان
09:11

الرئيس عون قلّد العماد هيكل وسام الارز الوطني تقديراً للمهام القيادية التي يتولاها

LBCI
أخبار لبنان
09:02

نقابة مكاتب السياحة والسفر تطلق بالتعاون شركة QROWNTECH نظام QR Code

LBCI
أخبار لبنان
08:44

"اليونيسف" والحكومة الألمانية تمكنان الشباب في لبنان من تحقيق قدراتهم بمبادرات تعزز انتقالهم من التعلم الى الانتاجية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-22

اسرائيل تقتل ثلاثة اطفال وأبيهم أمام أُمهم في بنت جبيل

LBCI
خبر عاجل
2025-08-13

سلام: قرارات الحكومة اللبنانية لا يُسمح أن تكون موضع نقاش في أي دولة أخرى فمركز القرار اللبناني هو مجلس الوزراء وقرار لبنان يصنعه اللبنانيون وحدهم الذين لا يقبلون وصاية أو إملاء من أحد

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-19

تعيين مجلس إدارة الهيئة المنظمة للإتصالات بعد أكثر من 13 عاماً من الشغور

LBCI
منوعات
2025-09-25

اعتدى على معلّمه ومزّق قميصه داخل المدرسة... هذا ما حدث مع طالب عربي!

LBCI
أخبار لبنان
07:59

كهرباء لبنان تعلن بدء حملة شاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية... وهذا ما قاله كمال حايك للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
07:58

"التقدمي الاشتراكي" أكد ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
07:29

فقدان نصاب الجلسة التشريعية... والسبب: قانون الانتخاب

LBCI
أخبار لبنان
07:20

وزير الدفاع زار الراعي: أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها

LBCI
أخبار لبنان
07:10

وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
06:30

عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخابات في أيار... وهذا ما قاله عن تجمع الروشة

LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
أخبار لبنان
03:19

كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

