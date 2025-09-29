فياض: عملية إنتخاب الإغتراب تعاني من مشكلة لها أبعاد ميثاقية

اعتبر النائب علي فياض أن عملية إنتخاب الإغتراب تعاني من مشكلة أساسًا لها أبعاد ميثاقية.



وقال فياض بعد جلسة مجلس النواب، إن "المشكلة مشكلة عدم تكافؤ فرص وعدم توفر ضمانات فجمهورنا لا يذهب الى التصويت في الاغتراب بسبب امكانية معاقبتهم من قبل السلطات".



وأضاف: "قلت لوزير الداخلية إنني سأطلب فيزا للسفر الى الولايات المتحدة لألتقي بالقواعد الإنتخابية في ديترويت وميشيغان حيث الإنتشار الشيعي واسع واذا لم يعطوني فسأطعن بالقانون".



وأكد فياض ألا قلق تجاه تماسك قواعد ثنائي أمل-حزب الله وتمسك الاخير بإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها.