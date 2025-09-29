طوني فرنجية: مستوى النقاش في مجلس النواب دليل على ضرورة التخلص من القانون الإنتخابي بشكل كامل

كتب النائب طوني فرنجية عبر حسابه على منصة "إكس": ⁠"مستوى النقاش الدائر في مجلس النواب هو خير دليل على أننا بحاجة ماسة إلى التخلص من هذا القانون الانتخابي بشكل كامل. هنالك أكثر من طرح يمكن السير به، وذلك بعيدًا من "الحرطقات" التي من شأنها التأجيج بهدف الإطاحة بالانتخابات".