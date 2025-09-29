كنعان دعا لإقرار إعتماد إضافي يمنح متقاعدي القطاع العام 12 مليون ليرة شهريًا

دعا رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في الجلسة التشريعية الى "اقرار الاعتماد الاضافي لمتقاعدي القطاع العام ليحصلوا على ١٢ مليون شهريًا".



وقال: "عمل موقت وضروري لانصافهم بانتظار الحل الشامل".