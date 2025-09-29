الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخابات في أيار... وهذا ما قاله عن تجمع الروشة

أكد وزير الداخلية أحمد الحجار أن الوزارة ملتزمة بإجراء الإنتخابات في أيار 2026 على أساس أن كل وزير ملتزم بالقانون ساري المفعول.



وأعلن فياض من مجلس النواب بعد الجلسة، أنه باشر منذ أسابيع بالتواصل خطيا وشفهيا مع وزارة الخارجية، مشيرا الى أنها أنجزت بالتنسيق مع "الدلخلية" آلية التسجيل لاقتراع المغتربين



وفي موضوع تجمع الروشة، لفت الحجار الى أن القرار كان بالسماح بإعطاء الترخيص على أساس تجمع بعدد محدود ومن دون اضاءة الصخرة، مشيرا الى انه اثناء التنفيذ تبين أن هناك أعدادا كبيرة وتم اضاءة الصخرة من داخل مكان التجمع وتعذر على الأجهزة الأمنية منع الاضاءة.



