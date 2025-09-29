"لقاء سيدة الجبل" حذر من توظيف حادثة صخرة الروشة لمصلحة "حزب الله"

عقد "لقاء سيدة الجبل" اجتماعه الاسبوعي.



وأصدر المجتمعون بيانًا حذروا فيه من أن "تتحول حادثة "صخرة الروشة" إلى مناسبة لإبراز خلافات في صورة الحكم في لبنان لا تخدم إلا مصلحة "حزب الله" الذي يسعى إلى نقل المعركة من بسط سيادة الدولة على كامل التراب اللبناني إلى معركة صلاحيات ووعود واتفاقات سرية حصلت بينه وبين أهل الحكم المطلوب منهم التوضيح من باب الحرص على صورة الدولة وهيبتها".



واعتبروا أن "الدستور وحده هو طريق الخلاص من "صخرة الروشة" اليوم ومن غيرها من "الصخور" غدًا"، مطالبين "الدولة اللبنانية بإجراءات تنفيذية، قضائية، أمنية وسياسية لبسط السيادة".



كما طالبوا "بإصدار مذكرة توقيف بحق وفيق صفا لمخالفته القانون".