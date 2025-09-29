أبي رميا إستبعد التوافق على قانون إنتخابي: كل فريق سياسي يهتم بحساباته الخاصة

إستبعد النائب سيمون ابي رميا بعد جلسة مجلس النواب التوافق على قانون انتخابي، معتبرًا "النقاش الذي يحصل بين النواب والكتل حول قانون الانتخاب ليس نابعًا للأسف من المصلحة العامة فكل فريق سياسي يهتم بحساباته الخاصة".



