حسن خليل: أدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد

رأى النائب علي حسن خليل أنه "مهما غلف الإنسحاب بعناوين سياسية، يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس،" داعيًا "الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد."



وقال حسن خليل إن "القانون واضح، والفصل المرتبط بالمغتربين واضح، وكل الكتل النيابية كانت قد وافقت عليه سابقًا، والمادة 122 واضحة كما المادة 123، والقصة "ما بدا تكبير للحجر" للوصول إلى تعطيل إجراء الإنتخابات في مواعيدها."



وأكد أن "الحكم في العلاقة بين الجميع هو القانون، ولا قلق إنتخابي لدينا."



وقال: "جاهزون للإنتخابات عندما تسمح الظروف، ونحن غير قادرين على قيادة إنتخاباتنا في الخارج بغياب تكافؤ الفرص."