الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

حسن خليل: أدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد

أخبار لبنان
2025-09-29 | 06:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حسن خليل: أدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حسن خليل: أدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد

رأى النائب علي حسن خليل أنه "مهما غلف الإنسحاب بعناوين سياسية، يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس،" داعيًا "الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد."

وقال حسن خليل إن "القانون واضح، والفصل المرتبط بالمغتربين واضح، وكل الكتل النيابية كانت قد وافقت عليه سابقًا، والمادة 122 واضحة كما المادة 123، والقصة "ما بدا تكبير للحجر" للوصول إلى تعطيل إجراء الإنتخابات في مواعيدها."

وأكد أن "الحكم في العلاقة بين الجميع هو القانون، ولا قلق إنتخابي لدينا."

وقال: "جاهزون للإنتخابات عندما تسمح الظروف، ونحن غير قادرين على قيادة إنتخاباتنا في الخارج بغياب تكافؤ الفرص."

أخبار لبنان

خليل:

الكتل

انسحبت

لإعادة

النظر

والحضور

LBCI التالي
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أبي رميا إستبعد التوافق على قانون إنتخابي: كل فريق سياسي يهتم بحساباته الخاصة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
06:51

النائب علي حسن خليل: مهما غلف الإنسحاب بعناوين سياسية يبقى الأساس الإشارة التعطيلية لعمل المجلس وأدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد

LBCI
أخبار لبنان
2025-08-30

النائب حسن عز الدين يدعو الحكومة إلى إعادة النظر بقرار نزع السلاح

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-20

معلومات للـLBCI: الامير يزيد بن محمد الفرحان اجرى اتصالًا هاتفيًا برئيس مجلس النواب نبيه بري بحضور النائب علي حسن خليل وتناول البحث الشؤون المحلية والاقليمية وتعزيز العلاقات بين البلدين

LBCI
أخبار دولية
2025-08-08

فون دير لايين تدعو إسرائيل إلى إعادة النظر بخطتها للسيطرة على غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:09

الهيئة الاتهامية في جبل لبنان: الموافقة على تخلية سبيل الخوري

LBCI
أخبار لبنان
09:11

الرئيس عون قلّد العماد هيكل وسام الارز الوطني تقديراً للمهام القيادية التي يتولاها

LBCI
أخبار لبنان
09:02

نقابة مكاتب السياحة والسفر تطلق بالتعاون شركة QROWNTECH نظام QR Code

LBCI
أخبار لبنان
08:44

"اليونيسف" والحكومة الألمانية تمكنان الشباب في لبنان من تحقيق قدراتهم بمبادرات تعزز انتقالهم من التعلم الى الانتاجية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-08-17

تأسيس "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية": للعمل على اعادة الامن والاستقرار

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-28

السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد

LBCI
خبر عاجل
05:44

النائب علي فياض: المشكلة مشكلة عدم تكافؤ فرص وعدم توفر ضمانات فجمهورنا لا يذهب الى التصويت في الاغتراب بسبب امكانية معاقبتهم من قبل السلطات

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

كهرباء لبنان تعلن بدء حملة شاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية... وهذا ما قاله كمال حايك للـLBCI

LBCI
أخبار لبنان
07:58

"التقدمي الاشتراكي" أكد ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام

LBCI
أخبار لبنان
07:29

فقدان نصاب الجلسة التشريعية... والسبب: قانون الانتخاب

LBCI
أخبار لبنان
07:20

وزير الدفاع زار الراعي: أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها

LBCI
أخبار لبنان
07:10

وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية

LBCI
أخبار لبنان
06:30

عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية

LBCI
أخبار لبنان
06:16

الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخابات في أيار... وهذا ما قاله عن تجمع الروشة

LBCI
أخبار لبنان
03:41

جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
03:22

الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
04:19

يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما

LBCI
أخبار دولية
00:40

مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية

LBCI
حال الطقس
01:47

الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
صحف اليوم
23:56

وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"

LBCI
أخبار لبنان
03:19

كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية

LBCI
صحف اليوم
23:53

بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان

LBCI
خبر عاجل
12:28

الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More