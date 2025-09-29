الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
أخبار لبنان
2025-09-29 | 07:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان
عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، اجتماعا مع وفد اقتصادي فرنسي ضم المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية التي تعنى بشؤون إعادة الإعمار وتحديث المدن برئاسة رئيس مؤسسة "ميديف" جيرار وولف، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو.
وأعلن وولف بعد اللقاء، أن الوفد الفرنسي المؤلف من نحو 40 شركة ومؤسسة فرنسية رائدة جاء الى لبنان أمس بعد 4 سنوات من زيارة قام بها سابقا للبنان.
وقال: "سررنا بما سمعناه من السير بالاصلاحات وهذا ما أكده لنا الرئيس سلام، وما بينه وزير الاقتصاد مع كل العناصر التي تحتاجها الشركات وهي الأمن والاستثمارات".
أضاف: "سنكون هنا حاضرين مع أفضل التقنيات الحديثة والمبتكرة. فنحن نعرف لبنان منذ زمن، وتوجد فيه أفضل شركاتنا، إضافة الى التاربخ المشترك، الذي يجمعنا، التاريخ السياسي التجاري والصناعي".
وأشار الى النية في المشاركة في تحديث البلد وتوطيد دعائمه من خلال المساعدة في مجالات وسائل النقل، الطاقة، الصحة، وكل القطاعات الحيوية.
ورأى الوزير البساط أن "هذه المبادرة مهمة جدا فلقد أتت 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية الى لبنان. وهي أول زيارة على هذا المستوى للبنان منذ فترة طويلة، وهي نوع من إعادة الثقة من قبل أشقائنا وأصدقائنا في الخارج بلبنان، وهي بادرة تبين أن الاهتمام بلبنان أضحى أكثر".
وقال: "لقد عرضنا لهم مع الرئيس سلام رزمة الإصلاحات التي بدأناها. ولفتنا الى اعادة الحركة وسير عجلة الوضع الاقتصادي". وأضاف: "لفتنا الى المناقشات الإيجابية والمستمرة مع البنك الدولي التي سنكملها الأسبوع المقبل قبل الذهاب الى واشنطن. وتطرقنا أيضا الى المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في 18و19 تشرين الثاني المقبل. ولقد أكد لنا الوفد استعداده للحضور والمشاركة".
واعتبر الوزير البساط أن الهدف من هذا المؤتمر الاستثماري هو أن نظهر للعالم وللقطاع الخاص أن لبنان عائد الى الحيوية والحركة. وقال: "لقد أسمينا المؤتمر "بيروت 1" لأنه بداية الطريق الطويلة للعودة للإصلاح والنمو ان شاء الله".
أخبار لبنان
نواف سلام
وفد اقتصادي فرنسي
الشركات الفرنسية
لبنان
عامر البساط
التالي
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
حسن خليل: أدعو الكتل التي انسحبت لإعادة النظر والحضور في جلسة الغد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-16
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
أخبار لبنان
2025-09-16
البساط بحث مع وفد من تجمع الشركات اللبنانية مؤتمر "بيروت 1"
0
أخبار لبنان
2025-09-03
الزين عرضت مع وفد فرنسي التحديات البيئية في لبنان
أخبار لبنان
2025-09-03
الزين عرضت مع وفد فرنسي التحديات البيئية في لبنان
0
أخبار لبنان
2025-07-23
الحاج عرض مع وفد من شركة Eutelsat OneWeb توسيع أطر التعاون لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية
أخبار لبنان
2025-07-23
الحاج عرض مع وفد من شركة Eutelsat OneWeb توسيع أطر التعاون لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية
0
اقتصاد
2025-09-03
البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"
اقتصاد
2025-09-03
البساط من القاهرة: ملتزمون بإطلاق رؤية اقتصادية شاملة بعنوان "لبنان 2035 - نحو استعادة الثقة"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
10:09
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان: الموافقة على تخلية سبيل الخوري
آخر الأخبار
10:09
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان: الموافقة على تخلية سبيل الخوري
0
أخبار لبنان
09:11
الرئيس عون قلّد العماد هيكل وسام الارز الوطني تقديراً للمهام القيادية التي يتولاها
أخبار لبنان
09:11
الرئيس عون قلّد العماد هيكل وسام الارز الوطني تقديراً للمهام القيادية التي يتولاها
0
أخبار لبنان
09:02
نقابة مكاتب السياحة والسفر تطلق بالتعاون شركة QROWNTECH نظام QR Code
أخبار لبنان
09:02
نقابة مكاتب السياحة والسفر تطلق بالتعاون شركة QROWNTECH نظام QR Code
0
أخبار لبنان
08:44
"اليونيسف" والحكومة الألمانية تمكنان الشباب في لبنان من تحقيق قدراتهم بمبادرات تعزز انتقالهم من التعلم الى الانتاجية
أخبار لبنان
08:44
"اليونيسف" والحكومة الألمانية تمكنان الشباب في لبنان من تحقيق قدراتهم بمبادرات تعزز انتقالهم من التعلم الى الانتاجية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-08-17
تأسيس "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية": للعمل على اعادة الامن والاستقرار
أخبار لبنان
2025-08-17
تأسيس "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية": للعمل على اعادة الامن والاستقرار
0
أخبار لبنان
2025-09-28
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
أخبار لبنان
2025-09-28
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
0
خبر عاجل
05:44
النائب علي فياض: المشكلة مشكلة عدم تكافؤ فرص وعدم توفر ضمانات فجمهورنا لا يذهب الى التصويت في الاغتراب بسبب امكانية معاقبتهم من قبل السلطات
خبر عاجل
05:44
النائب علي فياض: المشكلة مشكلة عدم تكافؤ فرص وعدم توفر ضمانات فجمهورنا لا يذهب الى التصويت في الاغتراب بسبب امكانية معاقبتهم من قبل السلطات
0
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:59
كهرباء لبنان تعلن بدء حملة شاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية... وهذا ما قاله كمال حايك للـLBCI
أخبار لبنان
07:59
كهرباء لبنان تعلن بدء حملة شاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية... وهذا ما قاله كمال حايك للـLBCI
0
أخبار لبنان
07:58
"التقدمي الاشتراكي" أكد ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
07:58
"التقدمي الاشتراكي" أكد ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام
0
أخبار لبنان
07:29
فقدان نصاب الجلسة التشريعية... والسبب: قانون الانتخاب
أخبار لبنان
07:29
فقدان نصاب الجلسة التشريعية... والسبب: قانون الانتخاب
0
أخبار لبنان
07:20
وزير الدفاع زار الراعي: أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها
أخبار لبنان
07:20
وزير الدفاع زار الراعي: أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها
0
أخبار لبنان
07:10
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
أخبار لبنان
07:10
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
0
أخبار لبنان
06:30
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
أخبار لبنان
06:30
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
0
أخبار لبنان
06:16
الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخابات في أيار... وهذا ما قاله عن تجمع الروشة
أخبار لبنان
06:16
الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخابات في أيار... وهذا ما قاله عن تجمع الروشة
0
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
2
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
3
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
4
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
6
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
7
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
8
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More