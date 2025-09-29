سلام اجتمع مع وفد اقتصادي فرنسي... البساط: 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية أتت الى لبنان

عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي، اجتماعا مع وفد اقتصادي فرنسي ضم المؤسسات الاقتصادية والشركات الفرنسية التي تعنى بشؤون إعادة الإعمار وتحديث المدن برئاسة رئيس مؤسسة "ميديف" جيرار وولف، وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط والسفير الفرنسي هيرفي ماغرو.وأعلن وولف بعد اللقاء، أن الوفد الفرنسي المؤلف من نحو 40 شركة ومؤسسة فرنسية رائدة جاء الى لبنان أمس بعد 4 سنوات من زيارة قام بها سابقا للبنان.وقال: "سررنا بما سمعناه من السير بالاصلاحات وهذا ما أكده لنا الرئيس سلام، وما بينه وزير الاقتصاد مع كل العناصر التي تحتاجها الشركات وهي الأمن والاستثمارات".أضاف: "سنكون هنا حاضرين مع أفضل التقنيات الحديثة والمبتكرة. فنحن نعرف لبنان منذ زمن، وتوجد فيه أفضل شركاتنا، إضافة الى التاربخ المشترك، الذي يجمعنا، التاريخ السياسي التجاري والصناعي".وأشار الى النية في المشاركة في تحديث البلد وتوطيد دعائمه من خلال المساعدة في مجالات وسائل النقل، الطاقة، الصحة، وكل القطاعات الحيوية.ورأى الوزير البساط أن "هذه المبادرة مهمة جدا فلقد أتت 40 شركة من أهم الشركات الفرنسية الى لبنان. وهي أول زيارة على هذا المستوى للبنان منذ فترة طويلة، وهي نوع من إعادة الثقة من قبل أشقائنا وأصدقائنا في الخارج بلبنان، وهي بادرة تبين أن الاهتمام بلبنان أضحى أكثر".وقال: "لقد عرضنا لهم مع الرئيس سلام رزمة الإصلاحات التي بدأناها. ولفتنا الى اعادة الحركة وسير عجلة الوضع الاقتصادي". وأضاف: "لفتنا الى المناقشات الإيجابية والمستمرة مع البنك الدولي التي سنكملها الأسبوع المقبل قبل الذهاب الى واشنطن. وتطرقنا أيضا الى المؤتمر الاستثماري الذي سيعقد في 18و19 تشرين الثاني المقبل. ولقد أكد لنا الوفد استعداده للحضور والمشاركة".واعتبر الوزير البساط أن الهدف من هذا المؤتمر الاستثماري هو أن نظهر للعالم وللقطاع الخاص أن لبنان عائد الى الحيوية والحركة. وقال: "لقد أسمينا المؤتمر "بيروت 1" لأنه بداية الطريق الطويلة للعودة للإصلاح والنمو ان شاء الله".