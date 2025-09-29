الأخبار
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
أخبار لبنان
2025-09-29 | 07:10
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية، بمشاركة 160 مدرسة وثانوية رسمية، في وزارة التربية.
وأكدت كرامي أن التحديات صعبة، معربة عن أملها بأن يتم استثنمار هذه التحديات من أجل أن يكون هناك فرص للتجديد والتطوير في المدارس الرسمية.
أخبار لبنان
ريما كرامي
الحملة الوطنية
المدرسة الرسمية
0
آخر الأخبار
10:09
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان: الموافقة على تخلية سبيل الخوري
آخر الأخبار
10:09
الهيئة الاتهامية في جبل لبنان: الموافقة على تخلية سبيل الخوري
0
أخبار لبنان
09:11
الرئيس عون قلّد العماد هيكل وسام الارز الوطني تقديراً للمهام القيادية التي يتولاها
أخبار لبنان
09:11
الرئيس عون قلّد العماد هيكل وسام الارز الوطني تقديراً للمهام القيادية التي يتولاها
0
أخبار لبنان
09:02
نقابة مكاتب السياحة والسفر تطلق بالتعاون شركة QROWNTECH نظام QR Code
أخبار لبنان
09:02
نقابة مكاتب السياحة والسفر تطلق بالتعاون شركة QROWNTECH نظام QR Code
0
أخبار لبنان
08:44
"اليونيسف" والحكومة الألمانية تمكنان الشباب في لبنان من تحقيق قدراتهم بمبادرات تعزز انتقالهم من التعلم الى الانتاجية
أخبار لبنان
08:44
"اليونيسف" والحكومة الألمانية تمكنان الشباب في لبنان من تحقيق قدراتهم بمبادرات تعزز انتقالهم من التعلم الى الانتاجية
0
أخبار لبنان
2025-08-17
تأسيس "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية": للعمل على اعادة الامن والاستقرار
أخبار لبنان
2025-08-17
تأسيس "تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية": للعمل على اعادة الامن والاستقرار
0
أخبار لبنان
2025-09-28
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
أخبار لبنان
2025-09-28
السفيرة الأميركية تُودّع لبنان: آمل أن تواصلوا احتضان هذه المرحلة التاريخية التي يمر بها البلد
0
خبر عاجل
05:44
النائب علي فياض: المشكلة مشكلة عدم تكافؤ فرص وعدم توفر ضمانات فجمهورنا لا يذهب الى التصويت في الاغتراب بسبب امكانية معاقبتهم من قبل السلطات
خبر عاجل
05:44
النائب علي فياض: المشكلة مشكلة عدم تكافؤ فرص وعدم توفر ضمانات فجمهورنا لا يذهب الى التصويت في الاغتراب بسبب امكانية معاقبتهم من قبل السلطات
0
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
0
أخبار لبنان
07:59
كهرباء لبنان تعلن بدء حملة شاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية... وهذا ما قاله كمال حايك للـLBCI
أخبار لبنان
07:59
كهرباء لبنان تعلن بدء حملة شاملة لنزع التعديات عن الشبكة الكهربائية... وهذا ما قاله كمال حايك للـLBCI
0
أخبار لبنان
07:58
"التقدمي الاشتراكي" أكد ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام
أخبار لبنان
07:58
"التقدمي الاشتراكي" أكد ضرورة انصاف العاملين في القطاع العام
0
أخبار لبنان
07:29
فقدان نصاب الجلسة التشريعية... والسبب: قانون الانتخاب
أخبار لبنان
07:29
فقدان نصاب الجلسة التشريعية... والسبب: قانون الانتخاب
0
أخبار لبنان
07:20
وزير الدفاع زار الراعي: أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها
أخبار لبنان
07:20
وزير الدفاع زار الراعي: أطلعناه على التطورات الأخيرة وشرحنا له الخطوات التي نقوم بها
0
أخبار لبنان
07:10
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
أخبار لبنان
07:10
وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية
0
أخبار لبنان
06:30
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
أخبار لبنان
06:30
عون: السلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات... وليس مقبولا أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية
0
أخبار لبنان
06:16
الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخابات في أيار... وهذا ما قاله عن تجمع الروشة
أخبار لبنان
06:16
الحجار: ملتزمون بإجراء الإنتخابات في أيار... وهذا ما قاله عن تجمع الروشة
0
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
أخبار لبنان
03:41
جلسة تشريعية لمجلس النواب... إليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
أخبار دولية
03:22
الأنظار إلى لقاء ترامب-نتنياهو اليوم... هذه المعطيات والأجواء التي تسبقه
1
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
أمن وقضاء
04:19
يبيعان ليرات ذهبية مغشوشة على أنها صحيحة... وقوى الأمن تعمّم صورتَيهما
2
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
أخبار دولية
00:40
مقتل أربعة أشخاص في هجوم على كنيسة لطائفة المورمون بولاية ميشيغان الأميركية
3
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
01:47
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
4
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
صحف اليوم
23:56
وزير الداخلية لـ"الجمهورية" عن تجمع الروشة: هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص
5
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
تقارير نشرة الاخبار
13:56
الجامعة اللبنانية الأميركية تتوسع والسبب الحريري "جار الجامعة"
6
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
أخبار لبنان
03:19
كهرباء لبنان: تفعيل حملات نزع التعديات عن الشبكة على كل الأراضي اللبنانية
7
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
صحف اليوم
23:53
بري لـ"الجمهورية": الجيش خط أحمر واستهدافه ممنوع من قبل أيٍّ كان
8
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
خبر عاجل
12:28
الجيش الإسرائيلي يعلن قصف مخزن أسلحة لحزب الله في جنوب لبنان
