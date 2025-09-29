وزيرة التربية أطلقت الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية

أطلقت وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي الحملة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية، بمشاركة 160 مدرسة وثانوية رسمية، في وزارة التربية.



وأكدت كرامي أن التحديات صعبة، معربة عن أملها بأن يتم استثنمار هذه التحديات من أجل أن يكون هناك فرص للتجديد والتطوير في المدارس الرسمية.