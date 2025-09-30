إنقاذ صيادين على متن زورق قبالة صور

تمكن عناصر مركز صور البحري في الدفاع المدني من انقاذ عدد من الصيادين كانوا على متن زورق صيد، ارتطم ليل أمس بـ "الزيرة" قبالة صور. واستُكملت المهمة صباحًا بسحب القارب.