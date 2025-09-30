عون وسلام بحثا في نتائج لقاءات نيويورك ومعالجة أحداث الروشة

عرض رئيس الجمهورية جوزاف عون عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد، ونتائج اللقاءات التي عقدها في نيويورك خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما تطرق البحث إلى الوضع الداخلي وسبل معالجة ما حصل في الروشة.