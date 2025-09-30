عدوان: الأولوية الدائمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها...

أكّد النائب جورج عدوان أن "القوانين التي أقرت بالامس هي نافذة ومقرّة الا اذا "بدنا نعمل اجتهاد جديد" علمًا أن الدعوة التي وُجّهت لمجلس النواب هي ليوم الاثنين فقط".



وقال "ما حصل اليوم يظهر بشكل قاطع أن هناك أكثرية من النواب يريدون أن تبحث الهيئة العامة بالتعديلات التي يجب وضعها على القانون الحالي والأهم أن هناك أكثرية من النواب لا يريدون تأجيل الإنتخابات والخطوة التي قاموا بها اليوم ليست خطوة لتعطيل عمل المجلس".



واضاف "أهنئ النواب الذين لم يحضروا لحرصهم على إجراء الانتخابات في موعدها وعلى قيام المؤسسات بدورها ولا سيما المجلس النيابي".



وتابع "لا زلت أطالب الحكومة بأن تقر في جلستها المقبلة مشروع قانون يعالج المطلوب في قانون الانتخاب الحالي ولن نقبل أن تتأجل الانتخابات يوماً واحداً".



وشدد على أن "موقف الكتلة ثابت في كل مرة، نريد أن يكون القانون الساري قابلاً للتطبيق وأن نطمئن أولاً إلى سير الانتخابات قبل أي أمر آخر".



وختم "الأولوية الدائمة هي لإجراء الإنتخابات النيابية في موعدها".