السفير المصري للـLBCI: نحن مع إجراء الانتخابات النيابية في موعدها... ولدينا قناعة بأن هذا العهد هو الأفضل للبنان

أكد السفير المصري لدى لبنان علاء موسى أنهم مع إجراء الانتخابات النيابية في لبنان في موعدها العام المقبل، قائلا: "نرجو أن يتفق النواب على ما هو أفضل ولكن يجب ألا يُتخذ عدم التوافق في الآراء ذريعة لتأجيل الانتخابات".



وأضاف في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI: "لا يعنينا توازن القوى السياسية في لبنان، من يفوز بعدد مقاعد أكثر أو أقلّ، فهذا اختيار الشعب اللبناني. أما أن يروج البعض أن هناك عددا من القوى الإقليمية والدولية يذهب باتجاه التماشي مع فكرة التأجيل فأتصور أنا هذا الأمر غير صحيح، ففي النهاية هذا قرار لبنان".



وأشار الى أن رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب لديهم رغبة في إجراء استحقاق الانتخابات النيابية في وقته المحدد.

أكد السفير المصري أن "استقرار الدولة ليس محصورا فقط بمسألة حصر السلاح بيد الدولة".

وقال: "لدينا قناعة بأن هذا العهد ممثلا برئيس الجمهورية والحكومة هو العهد الأفضل للبنان".

وأوضح موسى أنه "بعد إنجاز الاستحقاق الرئاسي، تحوّل نشاط اللجنة الخماسية إلى دعم استقرار لبنان اقتصاديا وأمنيا وهي تواصل عملها بشكل ثنائي وجماعي من خلال اجتماعاتها المستمرة وعلاقاتها الثنائية مع الدولة اللبنانية".



وقال: "اللجنة الخماسية أُنشئت أساسا لدعم لبنان في إنهاء الفراغ الرئاسي حصراً لكن مع الوقت تفرعت مهامها إلى قضايا أخرى مترابطة فتدخلت اللجنة لدى الحاجة".



وعن غزة، أكد السفير المصري أن مصر ستبذل كل جهد لإيقاف الحرب في غزة وستعمل لإدخال المساعدات الإنسانية الى غزة. وقال: "سنؤكد في أكثر من مناسبة ألا تهجير للشعب الفلسطيني وأنه لن يسمح بهذا ومصر لن تشارك في أي وقت من الأوقات في هذا الأمر".



وأضاف: "مع الترحيب بخطة ترامب بشأن غزة باتت المسؤولية على عاتق حركة حماس وأتمنى على قادتها تلقّف المقترح والبحث في النقاط الايجابية للبناء عليها".