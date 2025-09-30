الصادق: انسحبنا رفضًا لتغييب مناقشة قانون انتخاب غير المقيمين وتحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية

كتب النائب وضاح الصادق على "اكس": "حمايةً لحقّ اللبنانيين غير المقيمين في انتخاب 128 نائبًا، خرجنا من جلسة الهيئة العامة أمس، ولم نحضر جلسة اليوم بعد حرمان النواب من حقّ مناقشة القانون الانتخابي والتصويت عليه بشكل ديموقراطي كما يكفله الدستور والقوانين. مجددًا، يتمّ تحييد مجلس النواب عن قرارات مصيرية مثل مناقشة قرار الحرب والسلاح، واليوم انتخاب غير المقيمين".