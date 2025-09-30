تنظيف معمل فرز نفايات المنية تمهيدًا لتشغيله بعد سنوات من التوقف

اطلع رئيس إتحاد بلديات المنية توفيق زريقة، ضمن جولة ميدانية، على سير العمل في معمل فرز النفايات في منطقة الضهور في المنية.



وتأتي الجولة، بعد المبادرة التي أطلقها نائب رئيس إتحادات النقل البري في لبنان والخارج للترانزيت محمد كمال الخير والمتمثّلة بإزالة النفايات المتراكمة فيه وتنظيف المعمل بشكل كامل، تمهيدًا للبدء بخطة إعادة تأهيله وتشغيله في المرحلة المقبلة، في خطوة تاتي ضمن اطاررؤية متكاملة تهدف إلى تحسين الواقع البيئيّ والصحيّ في المنية.