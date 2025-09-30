محافظ بيروت أصدر بلاغين لتنظيم تفريغ البضائع ورمي النفايات

أصدر محافظ بيروت القاضي مروان عبود بلاغين، وفق ما افادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت.



واوضحت الدائزة أنه طلب في الاول من اصحاب المؤسسات والمقاهي والمطاعم والفنادق في مدينة بيروت حصر أوقات تفريغ البضائع بين الساعة الخامسة صباحًا والسابعة صباحًا، وبعد الساعة السابعة مساًء، وذلك تسهيلاً لحركة المرور وتخفيفاً من زحمة السير داخل مناطق وشوارع العاصمة، تحت طائلة تسطير محاضر ضبط بحق المخالفين.



كما طلب في البلاغ الثاني من جميع المؤسسات التجارية والسياحية والتربوية والمجمعات السكنية الكبرى الآتي :



"طلبت بلدية بيروت الالتزام برمي النفايات في المستوعبات المخصصة لها وذلك حصراً بين الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 12:00 فجراً، حرصاً على السلامة والنظافة العامة، ومن أجل تحسين سير العمل البلدي.



ومنعت رمي النفايات خارج التوقيت اعلاه، تحت طائلة المسؤولية القانونية وتنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين وفقا للانظمة المرعية الاجراء.



وتم تكليف فوج الحرس ومصلحة النظافة العامة في بلدية بيروت بتطبيق التعميم اعلاه".



وامل من الجميع "التعاون حفاظاً على النظافة والمظهر العام في العاصمة".