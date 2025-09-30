رياشي: نحن والرئيس نعارض تمديد الانتخابات النيابية حُكمًا وحتمًا

أكّد النائب ملحم رياشي أنّه ورئيس الجمهورية جوزاف عون يعارضان تمديد الانتخابات النيابية حُكمًا وحتمًا.



وشدد بعد لقائه الرئيس على أنّ الالتزام ثابت بإجراء الانتخابات في موعدها.



وقال: "نتفاءل أكثر بإجراء الانتخابات النيابية في وقتها، مع إصرار الرئيس على ذلك".

كما بحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع وزير الاتصالات شارل الحاج التطورات المحلية الأخيرة، وتداول معه في عدد من شؤون الساعة، ونتائج الزيارة التي قام بها الرئيس الى نيويورك.



من جهة اخرى، بحث الرئيس عون مع القائم بالأعمال الأميركي في لبنان Keith Haningan في عدد من المواضيع المتصلة بالأوضاع الداخلية في ضوء التطورات الأخيرة وموقف الولايات المتحدة الأميركية منها.



في هذا السياق، جدد القائم بالاعمال الأميركي دعم بلاده للبنان عمومًا وللجيش اللبناني خصوصًا. وتناول البحث ايضًا التطورات الإقليمية والوضع في غزة في ضوء المبادرة التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب امس.