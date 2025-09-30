شقير بحث مع سفير المكسيك سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين

بحث رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير مع سفير المكسيك في لبنان فرانسيسكو روميروبوك في سبل تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين.



وأكد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، العلاقات الصداقة التاريخية بين البلدين، معبرًا عن اهتمام القطاع الخاص اللبناني بتطوير العلاقات الاقتصادية مع الخارج، خصوصاً مع المكسيك التي تحتضن جالية لبنانية كبيرة.



وشدد شقير على أن هناك الكثير من مجالات التعاون والفرص التي من الممكن العمل عليها في المستقبل.



وأشار، في هذا الإطار، إلى إمكانية زيادة التبادل التجاري خصوصاً أن لدى لبنان الكثير من الصناعات التي تتمتع بجودة عالية ومن المنتجات الزراعية التي تحتاجها الأسواق المكسيكية.



وأكد ضرورة زيادة التواصل والتعاون بين القطاع الخاص في البلدين للتقدم على هذا المسار.



وشكر السفير المكسيكي شقير على ما أبداه من اهتمام لتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.



وأوضح السفير بوك أن عدداً من المنتجين ورجال الأعمال المكسيكيين قد أنشأوا منصة الكترونية يتم من خلالها عرض المنتجات وبإمكان رجال الأعمال اللبنانيين الدخول إليها للتعرف على السلع المعروضة والنظر في إمكانية استيرادها إلى الأسواق اللبنانية.



ودعا إلى عقد لقاء بين رجال أعمال لبنانيين ونظرائهم من المكسيك من خلال غرفتي التجارة والصناعة والزراعة في البلدين عبر تقنية zoom من أجل التواصل والنظر في إمكانية التعاون، آملاً أن تكون هذه مرحلة أولى على أن يتبعها لقاءً مباشراً في لبنان أو في المكسيك.



وأشار إلى أن هناك منتجات مكسيكية بالإمكان تصديرها إلى لبنان، وفي الوقت نفسه السوق المكسيكية بحاجة إلى منتجات لبنانية مختلفة وكذلك إلى علامات تجارية في مجال المطاعم.

وتم الاتفاق بين الجانبين على استمرار التواصل من أجل تنفيذ ما تم التفاهم عليه خلال الاجتماع.

وفي نهاية الاجتماع قدم شقير كتاب غرفة بيروت وجبل لبنان إلى السفير المكسيكيّ.