رجي تسلّم أوراق اعتماد السفير الإماراتي وودّع سفير سري لانكا: ترحيب بعودة التمثيل الديبلوماسي الإماراتي الى لبنان

تسلّم وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي نسخة من أوراق اعتماد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة فهد سالم سعيد دين الكعبي وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة:



ورحّب الوزير رجي "بعودة التمثيل الديبلوماسي الإماراتي في لبنان إلى مستوى سفير بعد الفتور الذي خيّم على العلاقات في الفترة السابقة".



كما استقبل رجي أيضا سفير جمهورية سري لانكا كابيلا جاياويرا في زيارة وداعية، وشكره على الجهود التي بذلها في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين كما تمنى له "التوفيق في مسؤولياته المستقبلية".