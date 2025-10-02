وزير العدل بحث مع مقرر أممي في قانون استقلالية القضاء

استقبل وزير العدل عادل نصار ظهر اليوم في مكتبه بالوزارة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والحقوقيين زايد الشامسي يرافقه الأمين العام للاتحاد العربي لإدارة المخاطر وتسهيل التجارة المحامي راني صادر في زيارة تعارف.



كما استقبل نصار المقرّر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء في الأمم المتحدة موريس تيبال بينز على رأس وفد حيث جرى البحث في عدد من القضايا القانونية منها قانون استقلالية القضاء والتعديلات التي طالته وتطوير الطب الشرعي في لبنان وإلغاء عقوبة الإعدام.