المكتب الاعلامي لوزارة المالية: لا قرار بوقف إدخال الحاويات الى مرفأ طرابلس

أكد المكتب الإعلامي في وزارة المالية للرأي العام، ألا قرار بوقف إدخال الحاويات إلى مرفأ طربلس بأي شكل من الاشكال، لافتا الى انه على العكس من ذلك فإن وزير المالية ياسين جابر يعمل على تطوير عمل مرفأي طرابلس وبيروت لرفع قدرة استقبالهما المزيد من الشحنات، وأن تجهيزهما بمعدات الماسحات الضوئية المتطورة وضعت موضع التنفيذ بقدرة كشف تصل إلى الستين حاوية في الساعة الواحدة.



وقال المكتب في بيان، إن بعض الناشطين يشن، على وسائل التواصل الاجتماعي، حملات يلبسونها طابعا طائفيا ومذهبيا، مدعين أن وزير المالية قد أوقف إدخال الحاويات في مرفأ طرابلس.



وأضاف: "الإجراء الوحيد الذي اتخذه جابر في المرفأيين يتلخص بأنه وفي إطار ضبط عمليات التهريب، وبعد ورود العديد من التقارير الأمنية من الأجهزة المختصة عن واقع غير منتظم في المرفأ المذكور، وضبطها لبعض البضائع المهربة، طلب وزير المالية من مديرية الجمارك التشدّد في عمليات التفتيش للحاويات المشتبه بها وإفراغ حمولاتها للتحقق من خلّوها من أي بضاعة مهرّبة قبل إخراجها من المرفأ، وذلك للتأكد من صحة شحونتها المصرح عنها، وضبط المخالف منها".



وأسفت وزارة المالية أن يعمد بعض المحرضين على تشويه الغرض الحقيقي من هذا الإجراء، وحرف الهدف من التشدد في تطبيق القوانين عن مبتغاه الإصلاحي الحقيقي، واكدت ان وزير المالية لن يثنيه هذا التحريض عن التصميم على الاستمرار في العمل على تطوير مرفأ طرابلس حتى يكون في مصاف المرافئ المتقدمة تجهيزا وقدرة استيعابية وسمعة لا تشوبها شائبة.