أزمة النفايات في لبنان تعود الى الواجهة مجدداً

تعود أزمة النفايات في لبنان الى الواجهة مجدداً، فمطمر الجديدة الذي وصل إلى سعته القصوى وكان من المفترض أن يُقفل الثلاثاء ٣٠ أيلول، تم التمديد له حتى الإثنين ٦ تشرين الأول.



والمطمر الممدّد له منذ عام 2020، عبر قرارات وزارية، صار من الصعب الاستمرار في توسعته، بعد بلوغه القدرة الاستيعابية القصوى، نتيجة مراكمة ثلاثة ملايين طن من النفايات فيه، ساهمت في زيادة ارتفاعه بشكل ملحوظ. لكن المشكلة اليوم تترواح بين حدّين: إما اتخاذ قرار بتوسعته أو انتشار النفايات في المناطق التي ترمي نفاياته فيه.

