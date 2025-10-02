بو صعب: تعليق إجتماعات اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين لأسبوعين

فيما اتجهت الأنظار الى مجلس النواب، وتحديداً الى إجتماع اللجنة الفرعية المكلفة دراسة اقتراحات قوانين تعديل قانون الإنتخاب انتهى الإجتماع الذي حضره وزير الداخلية أحمد الحجار بإعلان نائب رئيس المجلس الياس بو صعب تعليق إجتماعات اللجنة لأسبوعين، ناقلاً عن وزير الداخلية بأن الإنتخابات النيابية في موعدها وعلى القانون النافذ.











