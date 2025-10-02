البستاني: مفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد وقانون حماية المستهلك سوف يصدر قريبًا

مفرح ان يثمر عمل لجنة الاقتصاد النيابية في ملاحقة أصحاب المولدات المخالفة والمطالبة بمعاقبتهم ذلك ان مصلحة الاقتصاد والتجارة في وزارة الإقتصاد وبمؤازرة من القوة الضاربة في أمن الدولة تقوم بمداهمات تستهدف أصحاب المولدات المخالفة والتي لم تقم بتركيب عدادات ولم تلتزم بالتسعيرة…
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) October 2, 2025
