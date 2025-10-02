البستاني: مفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد وقانون حماية المستهلك سوف يصدر قريبًا

رأى النائب فريد البستاني أنّه مفرح أن يثمر عمل لجنة الاقتصاد النيابية في ملاحقة أصحاب المولدات المخالفة والمطالبة بمعاقبتهم.



وأكّد عبر منشور على اكس، أنّ مصلحة الاقتصاد والتجارة في وزارة الإقتصاد وبمؤازرة من القوة الضاربة في أمن الدولة تقوم بمداهمات تستهدف أصحاب المولدات المخالفة والتي لم تقم بتركيب عدادات ولم تلتزم بالتسعيرة الرسمية.



وأوضح أنّه إزاء ذلك، يُفتح محضر عدليّ بحق المخالفين وبتم تحويلهم إلى النائب العام الماليّ.



وقال: "هدفنا الحفاظ على مصلحة المواطنين وحمايتهم من الإستغلال، وقريبًا سوف يصدر قانون حماية المستهلك الذي نعمل على اقراره".