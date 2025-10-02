المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لعودة النازحين السوريين تنطلق...

تُنظم المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا المرحلة الثالثة من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين، وذلك بالتنسيق مع الدولة السورية، وبمشاركة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR، والمنظمة الدولية للهجرة IOM، والصليب الأحمر اللبناني، وعدد من المنظمات الإنسانية في الكرنتينا السوق الشعبي.



























