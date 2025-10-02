وزير الدفاع بحث مع وزير الخارجية السوري ترسيم الحدود وتعزيز التنسيق بين البلدين

بحث وزير الدفاع ميشال منسى مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد حسن الشيباني سبل تطوير العلاقات الثنائية بين لبنان وسوريا، وتعزيز التنسيق بين البلدين.وناقش الوزيران، خلال لقائهما في مدينة العُلا بالمملكة العربية السعودية، الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مدينة جدّة في أواخر شهر آذار الماضي، الهادف إلى ترسيم الحدود بين البلدين وتشكيل لجان قانونية متخصصة لهذه الغاية، وتفعيل آليات التنسيق لمواجهة التحديات الأمنية والعسكرية.