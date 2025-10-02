الأخبار
جمعية "اللجان الأهلية" لغوتيريش: للتدخل العاجل للإفراج عن ابنة طرابلس في الأسطول
أخبار لبنان
2025-10-02 | 08:22
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
جمعية "اللجان الأهلية" لغوتيريش: للتدخل العاجل للإفراج عن ابنة طرابلس في الأسطول
ناشدت جمعية "اللجان الأهلية" الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش، للتدخل العاجل للإفراج عن ابنة طرابلس لينا طبال ورفاقها الذين أُوقفوا، أثناء مشاركتهم في أسطول الحرية لفك الحصار عن غزة.
واعتبرت الجمعية "أنّ اعتقال الأحرار المدافعين عن الحق الفلسطينيّ جريمة تضاف إلى مسلسل الانتهاكات بحق الشعب الفلسطينيّ وأحرار العالم".
وطالبت الجمعية الأمم المتحدة وكافة المنظمات الدولية والحقوقية بتحمّل مسؤولياتها تجاه حماية الناشطين والعمل على الإفراج الفوري عنهم.
واعتبرت أنّ استمرار احتجازهم يشكّل خرقاً واضحاً لكل القوانين والمواثيق الدولية.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
"اللجان
الأهلية"
لغوتيريش:
للتدخل
العاجل
للإفراج
طرابلس
الأسطول
