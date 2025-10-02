سفير المملكة في لقاء حواريّ بضيافة النائب مخزومي: نواصل دعمنا للشرعية اللبنانية

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، أنّ المملكة العربية السعودية، حريصة على تثبيت الإستقرار الأمنيّ والسياسيّ والإقتصاديّ في لبنان.



كما أكّد، خلال لقاء حواريّ عُقد بدعوة من النائب فؤاد مخزومي في منزله في بيروت، أنّها تواصل دعمها للشرعية اللبنانية، والجهود التي يبذلها العهد للسير في تحقيق الإصلاحات الإقتصادية والمالية المطلوبة، وبسط سيادة الدولة على الأراضي اللبنانية، وتحقيق كل ما ورد في خطاب القسم والبيان الوزاريّ.



وتخلل اللقاء حوار ومناقشة بين السفير بخاري والحضور حول أبرز التطورات السياسية الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

وأعرب النائب فؤاد مخزومي، من جهته، عن فرحه باستقبال سعادة السفير وليد البخاري إلى مأدبة فطور في دارته، "في قلب العاصمة التي لطالما كان جزءًا من نبضها، وداعمًا حقيقيًا لأهلها".



وقال مخزومي: "وجودكم بيننا ليس زيارة ديبلوماسية عابرة، بل هو تعبير راسخ عن عمق العلاقة التاريخية بين لبنان والمملكة العربية السعودية، تلك العلاقة التي لم تكن يوما مبنية على المصالح العابرة، بل على الثوابت والقيم والمصير المشترك".



وأضاف: "قد كان حضوركم في كل مفصل دقيق من تاريخ لبنان الحديث، علامة فارقة. كنتم الصوت العربي السيادي في وجه محاولات العزل، والحريص الدائم على وحدة اللبنانيين وصون مؤسساتهم، والداعم الصادق لمسيرة الدولة والشرعية. نثمن عالياً نشاطكم المتواصل، وسعيكم الدؤوب إلى جمع الكلمة، وتثبيت مفاهيم الدولة، والوقوف في وجه كل ما يهدد وحدة لبنان وسيادته".



واعتبر أنّ السفير يمثل المدرسة الديبلوماسية السعودية بكل ما تحمله من رصانة وعمق وحنكة، وأنه كسب عن جدارة ثقة اللبنانيين واحترامهم على اختلاف انتماءاتهم.



وقال: "من ناحيتنا، كلبنانيين مخلصين لوطننا، نؤكد التزامنا الكامل بدفع المسار الإصلاحي إلى الأمام، من خلال السعي الجاد لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، بدءا من اتفاق الطائف، والقرارين 1701 و1559، وصولا إلى تنفيذ الخطوات اللازمة لنزع سلاح حزب الله وكل الميليشيات المنتشرة على الأراضي اللبنانية... أهلا وسهلا بكم، أخا كريما، وسفيرا صادقا، ووجها مشرقا للديبلوماسية السعودية والعربية".