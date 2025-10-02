قائد الجيش استقبل النائب محمد رعد وبحث معه الأوضاع العامة

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.