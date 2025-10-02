الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
17
o
الجنوب
23
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملف ستارلينك وتأثيره على قطاع الاتصالات
أخبار لبنان
2025-10-02 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملف ستارلينك وتأثيره على قطاع الاتصالات
عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة: نقولا الصحناوي، بوليت يعقوبيان، سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، جيمي جبور، وغياث يزبك.
وحضر الجلسة أيضا النواب: جميل السيد، مارك ضو، وضاح الصادق، أمين شري، وعدنان طرابلسي.
كما حضر الجلسة وزير الاتصالات شارل الحاج، المدير العام لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي إندراوس، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ورئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جني الجميل.
وتمثلت الأجهزة الأمنية بالعميد زياد هيكل والعميد في الأمن العام جمال قشمر، العقيد في الجيش اللبناني مطانس نصرالله، العقيد في الأمن الداخلي رامي الحاج شحادة، الرائد في أمن الدولة نسيب محسن، مستشار الأمن السيبراني والرقمي لدى رئيس الجمهورية خليل صحناوي، إضافة إلى المدير العام لشركة "ألفا" رفيق حداد، المدير العام لشركة "تاتش" كريم سلام، الخبير في مجال الاتصالات وسيم منصور، عضو مجلس الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس محمد أيوب، رئيسة مصلحة الاتصالات الدولية في وزارة الاتصالات إيفون سليمان، ورئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات أنطوان عون وفريق عمل الوزارة.
وناقشت اللجنة جدول أعمال الجلسة المتعلق بملف ستارلينك، وتمحور النقاش حول "مدى تأثير هذه الخدمة على قطاع الاتصالات وما قد ينتج منها من آثار سلبية عليه".
ثم تركزت النقاشات على "أمور عدة تتعلق بستارلينك، منها شرعية الترخيص والأمور الاقتصادية والتقنية، والعامل الأبرز التأثير الأمني، وما قد يسببه من مخاطر على واقع الاتصالات.
ثم تابعت اللجنة نقاشاتها، التي تركزت على "موضوع الداتا وعملية تخزين البيانات".
ثم شرح فريق عمل الهيئة الناظمة للاتصالات "طريقة عمل ستارلينك"، مرتكزا على "قانون رقم ٤٣١ وعلى طريقة عمل الترددات لهذه الخدمة، وكان هناك دور بارز للأجهزة الأمنية في النقاشات لجهة شرح وتفسير الشق الأمني والتقني لهذه الخدمة وما ينتج منها من مخاطر"، مستندة على "بعض التقارير التي وثقتها خلال مرحلة المتابعة لهذه الخدمة".
ثم طرحت اللجنة استفساراتها عن سبب اعتماد هذه الخدمة من دون غيرها.
وبعد ذلك، حصل توافق بين رئيس اللجنة والوزير الحاج على ضرورة متابعة الموضوع بشكل دقيق وأكثر اتساعا وعمقا في الجلسات المقبلة.
أخبار لبنان
الإعلام
والاتصالات
ناقشت
ستارلينك
وتأثيره
الاتصالات
التالي
"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات
سلام لـ"النهار": العلاقة بين رئيسي الجمهوريّة والحكومة محكومة بالتّوافق... وقضيّة صخرة الرّوشة لم تنته
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-11
وزيرا الداخلية والإتصالات: صفقة الأسرى قيد المتابعة والإنتخابات بموعدها و"ستارلينك" بانتظار قرار مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2025-09-11
وزيرا الداخلية والإتصالات: صفقة الأسرى قيد المتابعة والإنتخابات بموعدها و"ستارلينك" بانتظار قرار مجلس الوزراء
0
أخبار لبنان
2025-09-02
توضيح من وزارة الإتصالات حول موضوع الترخيص لشركة "ستارلينك"
أخبار لبنان
2025-09-02
توضيح من وزارة الإتصالات حول موضوع الترخيص لشركة "ستارلينك"
0
أخبار لبنان
2025-09-16
لجنة الاعلام والاتصالات بحثت في اقتراح قانون الإعلام الجديد... مرقص: نتجه نحو قانون تحرّري يحمي الإعلاميين ويمنع التوقيف الاحتياطي
أخبار لبنان
2025-09-16
لجنة الاعلام والاتصالات بحثت في اقتراح قانون الإعلام الجديد... مرقص: نتجه نحو قانون تحرّري يحمي الإعلاميين ويمنع التوقيف الاحتياطي
0
أخبار لبنان
2025-09-11
تطور يضع لبنان على الخارطة العالمية في قطاع الإتصالات.. مجلس الوزراء يقرّ الترخيص لشركة ستارلينك
أخبار لبنان
2025-09-11
تطور يضع لبنان على الخارطة العالمية في قطاع الإتصالات.. مجلس الوزراء يقرّ الترخيص لشركة ستارلينك
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
0
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
13:45
إسرائيل سترحّل ناشطي "أسطول الصمود العالميّ" إلى أوروبا
أخبار دولية
13:45
إسرائيل سترحّل ناشطي "أسطول الصمود العالميّ" إلى أوروبا
0
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
0
أخبار دولية
02:40
مجموعة السبع ستتخذ إجراءات بحق الجهات التي تستمر في شراء النفط الروسي
أخبار دولية
02:40
مجموعة السبع ستتخذ إجراءات بحق الجهات التي تستمر في شراء النفط الروسي
0
أخبار لبنان
03:15
كرامي: ترأست الإجتماع الدوري لمجموعة التعليم المحلية L E G: تطوير نظام التعليم لتتاح لكل فرص فرص تعلّم جيدة ومناسبة وعادلة
أخبار لبنان
03:15
كرامي: ترأست الإجتماع الدوري لمجموعة التعليم المحلية L E G: تطوير نظام التعليم لتتاح لكل فرص فرص تعلّم جيدة ومناسبة وعادلة
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
رياضة
14:09
مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
تقارير نشرة الاخبار
13:55
الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
تقارير نشرة الاخبار
13:33
بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار
0
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
أخبار دولية
13:32
من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو
0
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
أخبار دولية
13:29
من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
تقارير نشرة الاخبار
13:18
لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال
0
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
أخبار دولية
13:16
إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مادة لاصقة تثبت العظام بـ٣ دقائق ولكن…
تقارير نشرة الاخبار
13:12
مادة لاصقة تثبت العظام بـ٣ دقائق ولكن…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
اسرار
23:29
أسرار الصحف 2-10-2025
2
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
أخبار لبنان
10:58
الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا
3
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
أخبار لبنان
11:54
الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح
4
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
خبر عاجل
01:10
استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان
5
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
خبر عاجل
02:03
الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا
6
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
أخبار لبنان
14:50
أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة
7
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
حال الطقس
03:03
طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية
8
خبر عاجل
01:49
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي
خبر عاجل
01:49
مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More