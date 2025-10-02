الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملف ستارلينك وتأثيره على قطاع الاتصالات

أخبار لبنان
2025-10-02 | 12:45
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملف ستارلينك وتأثيره على قطاع الاتصالات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لجنة الإعلام والاتصالات ناقشت ملف ستارلينك وتأثيره على قطاع الاتصالات

عقدت لجنة الإعلام والاتصالات جلسة، التاسعة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي وحضور مقررها النائب ياسين ياسين والنواب أعضاء اللجنة: نقولا الصحناوي، بوليت يعقوبيان، سيزار أبي خليل، قبلان قبلان، سعيد الأسمر، جيمي جبور، وغياث يزبك.

وحضر الجلسة أيضا النواب: جميل السيد، مارك ضو، وضاح الصادق، أمين شري، وعدنان طرابلسي.

كما حضر الجلسة وزير الاتصالات شارل الحاج، المدير العام لهيئة "أوجيرو" أحمد عويدات، المدير العام للصيانة والاستثمار في وزارة الاتصالات باسل الأيوبي، المدير العام للإنشاء والتجهيز في الوزارة ناجي إندراوس، رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية، ورئيسة الهيئة الناظمة للاتصالات الدكتورة جني الجميل.

وتمثلت الأجهزة الأمنية بالعميد زياد هيكل والعميد في الأمن العام جمال قشمر، العقيد في الجيش اللبناني مطانس نصرالله، العقيد في الأمن الداخلي رامي الحاج شحادة، الرائد في أمن الدولة نسيب محسن، مستشار الأمن السيبراني والرقمي لدى رئيس الجمهورية خليل صحناوي، إضافة إلى المدير العام لشركة "ألفا" رفيق حداد، المدير العام لشركة "تاتش" كريم سلام، الخبير في مجال الاتصالات وسيم منصور، عضو مجلس الهيئة الناظمة للاتصالات المهندس محمد أيوب، رئيسة مصلحة الاتصالات الدولية في وزارة الاتصالات إيفون سليمان، ورئيس مصلحة الاستثمار الداخلي في وزارة الاتصالات أنطوان عون وفريق عمل الوزارة.

وناقشت اللجنة جدول أعمال الجلسة المتعلق بملف ستارلينك، وتمحور النقاش حول "مدى تأثير هذه الخدمة على قطاع الاتصالات وما قد ينتج منها من آثار سلبية عليه".

ثم تركزت النقاشات على "أمور عدة تتعلق بستارلينك، منها شرعية الترخيص والأمور الاقتصادية والتقنية، والعامل الأبرز التأثير الأمني، وما قد يسببه من مخاطر على واقع الاتصالات.

ثم تابعت اللجنة نقاشاتها، التي تركزت على "موضوع الداتا وعملية تخزين البيانات".

ثم شرح فريق عمل الهيئة الناظمة للاتصالات "طريقة عمل ستارلينك"، مرتكزا على "قانون رقم ٤٣١ وعلى طريقة عمل الترددات لهذه الخدمة، وكان هناك دور بارز للأجهزة الأمنية في النقاشات لجهة شرح وتفسير الشق الأمني والتقني لهذه الخدمة وما ينتج منها من مخاطر"، مستندة على "بعض التقارير التي وثقتها خلال مرحلة المتابعة لهذه الخدمة".

ثم طرحت اللجنة استفساراتها عن سبب اعتماد هذه الخدمة من دون غيرها.

وبعد ذلك، حصل توافق بين رئيس اللجنة والوزير الحاج على ضرورة متابعة الموضوع بشكل دقيق وأكثر اتساعا وعمقا في الجلسات المقبلة.

أخبار لبنان

الإعلام

والاتصالات

ناقشت

ستارلينك

وتأثيره

الاتصالات

LBCI التالي
"صوتك بيصنع فرق"… "الخارجية" تدعو الانتشار اللبناني للتسجيل للمشاركة بالانتخابات
سلام لـ"النهار": العلاقة بين رئيسي الجمهوريّة والحكومة محكومة بالتّوافق... وقضيّة صخرة الرّوشة لم تنته
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

وزيرا الداخلية والإتصالات: صفقة الأسرى قيد المتابعة والإنتخابات بموعدها و"ستارلينك" بانتظار قرار مجلس الوزراء

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-02

توضيح من وزارة الإتصالات حول موضوع الترخيص لشركة "ستارلينك"

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-16

لجنة الاعلام والاتصالات بحثت في اقتراح قانون الإعلام الجديد... مرقص: نتجه نحو قانون تحرّري يحمي الإعلاميين ويمنع التوقيف الاحتياطي

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-11

تطور يضع لبنان على الخارطة العالمية في قطاع الإتصالات.. مجلس الوزراء يقرّ الترخيص لشركة ستارلينك

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:50

أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:45

إسرائيل سترحّل ناشطي "أسطول الصمود العالميّ" إلى أوروبا

LBCI
أخبار دولية
13:29

من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
02:40

مجموعة السبع ستتخذ إجراءات بحق الجهات التي تستمر في شراء النفط الروسي

LBCI
أخبار لبنان
03:15

كرامي: ترأست الإجتماع الدوري لمجموعة التعليم المحلية L E G: تطوير نظام التعليم لتتاح لكل فرص فرص تعلّم جيدة ومناسبة وعادلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
رياضة
14:09

مشاركة كثيفة لدول الخليج في انطلاق بطولة غرب آسيا في العاب القوى في بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:08

إلى كل رئيس شركة: انتبه لأجور موظفيك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:55

الموز في مهبّ المناخ... تهديد عالمي بالإمدادات ولبنان بمنأى حتى الآن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بيروت تستقبل ملكة جمال العالم... والـLBCI تواكب الحدث مباشرةً من المطار

LBCI
أخبار دولية
13:32

من فيفا إلى Battlefield... السعودية تغيّر قواعد ألعاب الفيديو

LBCI
أخبار دولية
13:29

من اعتراض أسطول الحرية إلى هجوم مانشستر... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

لبنان بطل الحلول الترقيعية.. ومطمر الجديدة أبسط مثال

LBCI
أخبار دولية
13:16

إسرائيل تخنق أهالي غزة مجددًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

مادة لاصقة تثبت العظام بـ٣ دقائق ولكن…

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اسرار
23:29

أسرار الصحف 2-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
10:58

الرئيس عون استقبل رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة": توافق على معالجة التباينات بحرصٍ على تحقيق المصلحة الوطنية العليا

LBCI
أخبار لبنان
11:54

الرئيس سلام: الخاسر الأكبر ممّا حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة وعنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح

LBCI
خبر عاجل
01:10

استهداف سيارة على الأوتوستراد الجديد الذي يوصل بلدة كفررمان بطريق الخردلي - جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
02:03

الخارجية الاسرائيلية: المشاركون في أسطول الصمود العالمي في طريقهم إلى إسرائيل حيث ستبدأ إجراءات ترحيلهم إلى أوروبا

LBCI
أخبار لبنان
14:50

أدرعي: الحلو بنعيم قاسم إنّو بيكذِب..هلوسة

LBCI
حال الطقس
03:03

طقس متقلب مع احتمال تساقط امطار محلية

LBCI
خبر عاجل
01:49

مركز طوارئ الصحة: شهيدان وجريح في الغارة على طريق الجرمق - الخردلي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More