"التقدمي" على خط معالجة تبعات أزمة السويداء: تسجيل للطلبة النازحين لاستكمال تحصيلهم العلمي بلبنان

أعلنت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي أنه انطلاقًا من توجيهات الرئيس وليد جنبلاط ورئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط، نجح "التقدمي" بالاستحصال على موافقات استثنائية لتسجيل الطلبة السوريين النازحين من محافظتي السويداء وريف دمشق ومن جبل السماق، وذلك لضمان عدم انقطاعهم عن التعليم، واستمرار مسيرتهم التربوية في لبنان بعد اضطرارهم إلى النزوح، بسبب الأحداث الأخيرة.وأتى نجاح "التقدمي" في الملف عقب لقاءات واتصالات أجراها عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ونائب رئيس الحكومة ورئيس اللجنة اللبنانية السورية المكلفة بالتواصل بين البلدين طارق متري ووزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي، بالتوافق مع مدير عام الأمن العام اللواء حسن شقير.وفي السياق، شكر "التقدمي" كل الجهات والمسؤولين الذين لاقوا طرحه بإيجابية، مؤكدًا استمرار عمله لحل أزمة السويداء انطلاقًا من خارطة الطريق التي وضعها الرئيس وليد جنبلاط، والتي تتوافق والاتفاق السوري-الأردني-الأميركي لاستعادة الأمن والاستقرار في السويداء والمناطق السورية كافة.